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понедельник, 07 декабря 2020 00:01

Чай каркаде нормализует давление

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- Врач запретил мне курить, потому что не получится сбить давление. И так таблетки через раз помогают. А я не могу на старости бросить, потому что с сигаретой, сколько себя помню, - рассказывает Федор Ищук, 59 лет, из города Шепетовка Хмельницкой области. - Когда в голове гудит и ноги заплетаются - пью кофе. Понемногу попускает и давление нормализуется.

Такое состояние возникает из-за перепадов давления. Это приводит к сердечно-сосудистым болезням - инсульту или инфаркту. От них можно умереть. Давление еще больше поднимается при перемене погоды. Люди списывают все на метеозависимость. Медлят с обращением к врачу.

- Курение действительно мешает действию таблеток. К сердцу поступает меньше кислорода. От этого оно чаще стучит в груди и человек постоянно чувствует себя уставшим. Винит во всем стрессы и переутомление, - говорит 36-летняя Мария Крашук, столичный терапевт.

Алкоголь или кофе действительно добавляют сердцу кислорода, потому что расширяют сосуды. Но этот эффект не держится дольше часа. Далее сердце так же будет качать кровь в усиленном режиме, от чего со временем ослабнет. А пока у человека болит голова и падает зрение. Также постепенно нарастают слабость и одышка, которую порой путают с проявлением коронавируса.

- Одни не верят в Covid-19 и нарушают установленные правила. Другие наоборот, во всем видят коронавирус. Часто сейчас встречаются надуманные болезни. Как только чувствуют хоть один симптом, просятся на бесплатный тест. У меня их есть кому давать - с воспалением легких. А одышка от высокого давления и сердечной недостаточности - легче.

Высокое давление бывает и у молодых людей с правильным питанием. Они недосыпают, много нервничают, употребляют алкоголь и кофе. Препараты для снижения давления должен назначить врач индивидуально. Их можно принимать по своему усмотрению.

- У меня есть 85-летний пациент, который не пьет целую таблетку. Все время делит. Боится, чтобы лекарства не навредили. Не понимает, что в меньшей дозе не поможет. Препарат не накапливается и перестает действовать.

Для нормализации давления также нужно больше спать, меньше нервничать. Кофе заменить на чай каркаде. 50 г его настоять 10 мин. в 1 л кипятка. Пить два раза в день после еды для нормализации кровяного давления. Такое же действие оказывает употребление 100 г ягод черноплодной рябины три раза в день перед едой в течение 10 дней.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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