- В секонд-хенде одеваюсь со студенческих лет. Ни разу не было проблем. Пока не подцепила там одежные вши, - рассказывает львовянка 30-летняя Ульяна Левчук. - Тело начало что-то кусать, как будто под кожей ползало. Пропал покой и днем, и ночью. Уже боялась детей с каникул от мамы забирать.

- Пошла к дерматологу. Тот сразу узнал платяные вши. Посоветовал все постирать в кипятке и самой помыться в горячей воде. Из вещей вши выгнала, а на теле они так и сидели. Поэтому себя с мужем опрыснула дихлофосом.

Одежные вши имеют серо-желтое тело размером 2-5 мм. Передаются через поношенные вещи, лавочки в парке и сидения в транспорте.

- Платяная вошь живет на теле человека. Преимущественно на одежде и постели, - говорит столичный дерматолог Игорь Мыслывый, 40 лет. - Прежде насекомые лезут под бюстгальтеры, трусы, манжеты и воротнички. Обходят скользкие ткани, потому что сползают. Хорошо крепятся на вещах из хлопка и льна.

Питаются кровью. От чего по телу возникает сыпь похожая на аллергическую реакцию. Чаще всего бывает на спине, шее, плечах, бедрах, талии и пояснице.

- Больше всего паразиты кусают ночью. Утром жжет все тело. Особенно на шее и под мышками.

Укусы надо сразу обработать хозяйственным мылом. Приложить марлевую повязку и пойти в больницу. Если расчесать до крови, можно занести инфекцию. Раны начинают гнить, кожа становится сероватая. Врач назначает кремы или мази. Параллельно стоит постирать одежду при температуре 90 градусов. Погладить ее и постель. Иначе удастся вывести взрослых насекомых, но останутся их яйца. Они крепко прикреплены клейким секретом. Личинки вылупляются и греются у тела человека.