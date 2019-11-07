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понедельник, 11 ноября 2019 07:50

"Больше всего паразиты кусают ночью. Утром жжет все тело"

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- В секонд-хенде одеваюсь со студенческих лет. Ни разу не было проблем. Пока не подцепила там одежные вши, - рассказывает львовянка 30-летняя Ульяна Левчук. - Тело начало что-то кусать, как будто под кожей ползало. Пропал покой и днем, и ночью. Уже боялась детей с каникул от мамы забирать.

- Пошла к дерматологу. Тот сразу узнал платяные вши. Посоветовал все постирать в кипятке и самой помыться в горячей воде. Из вещей вши выгнала, а на теле они так и сидели. Поэтому себя с мужем опрыснула дихлофосом.

Одежные вши имеют серо-желтое тело размером 2-5 мм. Передаются через поношенные вещи, лавочки в парке и сидения в транспорте.

- Платяная вошь живет на теле человека. Преимущественно на одежде и постели, - говорит столичный дерматолог Игорь Мыслывый, 40 лет. - Прежде насекомые лезут под бюстгальтеры, трусы, манжеты и воротнички. Обходят скользкие ткани, потому что сползают. Хорошо крепятся на вещах из хлопка и льна.

Питаются кровью. От чего по телу возникает сыпь похожая на аллергическую реакцию. Чаще всего бывает на спине, шее, плечах, бедрах, талии и пояснице.

- Больше всего паразиты кусают ночью. Утром жжет все тело. Особенно на шее и под мышками.

Укусы надо сразу обработать хозяйственным мылом. Приложить марлевую повязку и пойти в больницу. Если расчесать до крови, можно занести инфекцию. Раны начинают гнить, кожа становится сероватая. Врач назначает кремы или мази. Параллельно стоит постирать одежду при температуре 90 градусов. Погладить ее и постель. Иначе удастся вывести взрослых насекомых, но останутся их яйца. Они крепко прикреплены клейким секретом. Личинки вылупляются и греются у тела человека.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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