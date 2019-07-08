Большая грудь искривляет позвоночник

— Обычно к нам обращаются женщины, чтобы увеличить грудь, — говорит 56-летний Игорь Яцишин, доцент кафедры хирургических болезней. — Но в определенных случаях есть медицинские показатели для уменьшения. Это большая нагрузка на позвоночник, провоцирует сутулость и искривление позвоночника. Также показателем для уменьшения является опущение молочной железы.

Операция по уменьшению груди называется редукционная маммопластика. На такие операции решаются женщины с размером визуально больше, чем четвертый.

— Гипертрофия молочных желез может передаваться по наследству. Была у нас 20-летняя девушка. Размер был шестой. Мы уменьшили грудь, придали им красивую форму. Перед этим ее матери также сделали аналогичную операцию.

Перед хирургической манипуляцией врач делает разметку маркером на теле женщины.

— Меряем под линеечку, когда определяем параметры. Расчеты совершенно разные при широкой и узкой грудной клетке. Четко планируем, сколько должно быть от подгрудной складки до соска. Смотрим, чтобы сохранить симметрию. На основе расчетов делаем разрез в форме якоря - рассекаем круг соска, далее вниз и под грудь.

Нижнюю часть молочной железы и жировые ткани удаляют.

- Избыток кожи высекаем. Формируем грудь, сосок перемещаем в соответствующее место. Накладываем внутренние швы, которые рассасываются. А на кожу те, что надо снимать через две недели. Операция длится 3-4 часа. Это серьезное хирургическое вмешательство. Это не пришел к косметологу, укол сделал и получил результат. Здесь нужно делать реконструкцию.

В течение месяца женщины носят компрессионное белье. Врач делает контрольный осмотр и консультирует.

— Свежий рубец не любит воды. Чем позже будет контактировать с водой, тем будет менее заметен. Через неделю можно принимать душ. В среднем через четыре-шесть месяцев шрамы становятся незаметны.

После уменьшения груди женщина сможет рожать и кормить ребенка.

— Даже если во время хирургических манипуляций молочные ходы повредили, репродуктивная функция женщины их восстановит. Уменьшать грудь не рекомендуется женщинам, которые имеют психические заболевания, острые гнойники или опрелости под грудью. Сначала следует вылечиться, а потом приступать к операции, — говорит Игорь Яцишин.