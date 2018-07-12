Больные колени лечат вином

— Не знаю, почему колени крутит — на погоду или от старости? Днем еще ничего. Как что-то делаю, то боль не чувствую. А вечером она усиливается. Верчусь по полночи, — рассказывает 53-летний Иван Колодяженский из города Первомайск Николаевской области.

От боли в ногах делает ванночки. Берет ветви ивы с листьями. Измельчает, смешивает с горстью соли и заливает кипятком. Наливает в миску и держит там ноги полчаса.

Для компресса покупает в аптеке корень девясила. Перемалывает и заливает столовую ложку стаканом горячего красного вина. Подойдет домашнее или кагор. Складывает марлю в четыре слоя, макает в раствор. Прикладывает к колену, заматывает полиэтиленовым пакетом и шерстяным шарфом. Оставляет на ночь.

— К боли в ногах привыкла, — рассказывает киевлянка Полина Головня, 38 лет. — Болели так часто, что почти прописалась у флеболога. Уже испугалась, что дожилася до варикоза. А это виновата моя привычка закидывать ногу на ногу. Работаю бухгалтером, сидячая работа. Когда сдаю отчетность, и на обед не выхожу.

Делает компресс из желатина. Складывает кусок марли в несколько слоев и кладет в горячую воду. Отжимает, насыпает на нее 1 ч. л. желатина. Прикладывает к колену, обматывает пищевой пленкой и полотенцем. Держит 2 ч. Делает процедуру ежедневно перед сном в течение двух недель.