От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото

15 мая 1940 года братья Морис и Ричард Макдональды в городке Бернардино, штат Калифорния, открыли ресторан McDonald's Bar-B-Q. Через несколько лет бизнес братьев был приобретен их партнером Роем Шагом, который превратил сеть McDonald's на всемирно известную корпорацию.

Автор: bigpicture.ru Первый в мире McDonald's открыли в городе Бернардино

1937 году в городе Монровия ирландец Патрик Макдональд открыл семейный ресторан "Аэропорт". Его особенностью была низкая цена на гамбургеры -10 центов и апельсиновый сок - 5 центов на любой объем, сколько клиент мог выпить. В 1940 году семья Макдональд переехала в соседний город Бернардино, где 15 мая 1940 году открыли новый ресторан, в котором кроме гамбургеров начали продавать 25 видов жареного мяса.

Обновленное заведение оказалось успешным, и в 1953 году братья Макдональд продали первую франшизу на ресторан в Феникс. Франшиза заключалась лишь в системе организации кухонного производства. Когда в следующем году Ричард Макдональд приехал в Феникс, он был поражен, что владелец ресторана Нил Фокс скопировал его ресторан, включая само название McDonald's. На вопрос почему он хотя бы не переименовал ресторан, Фокс ответил: "А зачем? Мне все и так нравится".

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Автор: bigpicture.ru Первое меню McDonald's

С того момента братья Макдональды начали продавать франшизу на всю концепцию своего ресторана, включая его оформление и систему обслуживания. С этой целью был заказан новый профессиональный дизайн как внутреннего оформления, так и внешнего.

Бизнес братьев шел настолько удачно, что только в ресторан в Бернардино было приобретено восемь машин для приготовления молочных коктейлей. Это привлекло внимание Рея Крока, продавца этих аппаратов, который решил собственно увидеть ресторан Макдональдов. Прибыв в Калифорнию, он был поражен системой организации труда и оценил потенциал ресторана быстрого питания. Крок предложил братьям открывать сеть подобных заведений по всей стране, однако не увидел заинтересованности и вскоре вернулся к себе в Чикаго с приобретенными правами на франшизу практически по всем США.

Автор: bigpicture.ru В 2010 году во всех заведениях McDonald's работало 1,8 млн человек

В 1955 году Крок открыл свой первый ресторан вблизи Чикаго и в этом же году вместе с братьями Макдональд основал компанию McDonald's Systems. К 1958 году он открыл 34 собственных рестораны, а в следующем - еще 68. Через три года Крок выкупил у своих партнеров их долю компании за $2,7 млн. Кроме того, достигнута договоренность, что Макдональды получать 1,9% с оборота. Со временем, когда Крок не получил от Макдональдов права на внесение изменений в дизайн заведений, он отказался от уплаты роялти, ссылаясь на отсутствие такого обязательства в письменном виде.

Получив полные права на компанию, Рэй Крок сосредоточился на унификации всех элементов работы ресторанов - от размера порций, скорости обслуживания к дизайну упаковки. Скурпулезность и мощная реклама дали свои результаты. В 1965 году McDonald's Systems стала акционерной компанией, акции которой стали стремительно расти. Каждый инвестированный в 1965 году доллар стал равным $2,5 тыс. в 2010-м.

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Автор: news.obozrevatel.com Первый McDonald's в Украине открыли в Киеве

В 1968 году был открыт тысячный ресторан McDonald's, в 1972 году годовой оборот компании превысил миллиард долларов, а в 1985-м McDonald's стала одной из 30 компаний, которые определяют индекс Доу-Джонса. Достаточно ограниченный ассортимент ресторана постепенно расширялся: еще в 1962 году в меню появилось "Филе-о-фиш", в 1979-м - "Хэппи-Мил" и "Макнагетс", в 1985-м - готовые салаты. В 1975 году был открыт первый "МакДрайв" - выдача "заказ за 50 секунд" практически удвоила доходы компании в 1980-х.

В 1988 году открылся десятитысячный McDonald's, в 1996-м - двадцатитысячный. В 1997 году компания открывала 2 тыс. ресторанов в год. В этом году рестораны были в 114 странах мира и давали половину прибыли компании. В 2010 году в 118 странах мира функционировало 32,7 тыс. ресторанов McDonald's, в которых работало около 1,8 млн человек. Выручка компании составила рекордные $24,7млрд.

Автор: news.obozrevatel.com Внутренний дизайн киевского McDonald's

Украина стала 102-м государством, где начала развиваться сеть McDonald's. Первый ресторан в стране открыли 24 мая 1997 году в Киеве. По состоянию на начало 2020 года, в 21 городе и трех селах Украины действуют 98 заведений.

Компания McDonald's изменила рецепт и технологию сбора своих бургеров. Речь идет о другом процесс выпечки булочек (предусмотрено три разные рецепты), их размер.