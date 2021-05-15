Сепаратисты сорвали финал Кубка Украины в Харькове

Домагой Вида 4 года отыграл в Киеве. Фото: "Шахтер"

15 мая 2014 года в Полтаве состоялся финал Кубка Украины по футболу. Киевское "Динамо" с новым тренером Сергеем Ребровым обыграло донецкий "Шахтер" - 2:1 и стало обладателем трофея.

Матч должен был состояться в Харькове, где инспирированные Россией сепаратисты провели несколько громких акций и даже захватили областную администрацию. Плюс 2 мая того года в Одессе произошли столкновения между безоружными футбольными фанатами "Черноморца" и "Металлиста" с одной стороны и вооруженными сепаратистами и завезенными русскими – с другой. Столконовения закончились пожаром и массовой гибелью сепаратистов на Куликовом поле. Учитывая это, федерация футбола решила перенести финал из Харькова в Полтаву и провести его без зрителей. Однако массовая акция протеста киевских ультрас имела успех - Анатолий Коньков и федерация решили сыграть матч со зрителями.

Это была первая игра за трофей для 40-летнего тренера "Динамо" Сергея Реброва, который возглавил команду после отставки Олега Блохина. Киевляне отличились первыми: после розыгрыша углового на 40-ой минуте бил Домагой Вида. Защитник "Шахтера" Александр Кучер головой пытался перебросить мяч через ворота, но только перекинул через голкипера Андрея Пятова - 1:0. Через 3 минуты после штрафного с левого фланга атаки Вида опередил того же Кучера и головой отправил мяч в сетку - 2:0.

Во втором тайме Дуглас Коста сократил отставание, но на большее подопечных Мирчи Луческу не хватило - 2:1.

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В следующем году "Динамо" под руководством Сергея Реброва выигрывает и чемпионат и Кубок Украины. Всего Ребров проработал в "Динамо" три года и выиграл два чемпионата Украины. Сепаратисты больше не устраивали массовых беспорядков ни в Харькове, ни в Одессе.