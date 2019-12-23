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вторник, 24 декабря 2019 05:05

Боль при невралгии напоминает удары электротоком

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- К нам обратилась женщина со страшной болью в лице, - рассказывает врач Александр Швец из Международного центра нейрохирургии. - Не могла говорить - о симптомах писала на листочке. После обследования диагностировали невралгию тройничного нерва.

Болезнь возникает из-за врожденного порока. Иногда ее могут спровоцировать травмы. Проявляется во взрослом возрасте.

- Тройничный нерв расположен в задней черепной ямке. Делится на три ветви. Одна ведет к глазу, две другие - к челюстям. Из-за патологии тройничный нерв, как уздечкой, обхватывает сосуд. Каждая его пульсация бьет по нерву и вызывает защемление в лицевой части. Боль напоминает удары электрическим током. Пациенты не могут ни есть, ни спать. Употребляют сильные обезболивающие. Однако те снимают лишь 30 процентов боли.

Если консервативное лечение препаратами не помогает, следующий этап - блокада нерва глицеролом.

- Под рентгенаппаратом пациентке ввели препарат в узел разволокнения нерва. Это сняло боль. Процедура длилась почти час. Женщина заговорила на следующий день после операции, - говорит Александр Швец. - До этого мы не слышали ее голоса.

У 50% пациентов боль исчезает на всю жизнь. У остальных - эффект длится до года, дальше нужно делать повторную блокаду. Если не помогает, третьим этапом является операция. Врачи разъединяют сосуд и нерв. Между ними ставят тефлоновую прокладку.

Из всех операций в Международном центре нейрохирургии почти 20% выполняют именно на тройничном нерве.

Консультации в центре проходят по живой очереди.

Центральная клиника, г. Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж.

Тел.: 0(44) 592 90 79, 592 68 78

г. Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0(67) 891 00 00

г. Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1.

Тел. 0(99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года

Автор: Василина КУЗНЕЦОВА
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