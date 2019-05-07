Белковая маска с алоэ чистит лицо

- Делаю яичные маски для лица, - рассказывает Ангелина Коваль, 36 лет, из поселка Оржица Полтавской области. - Сначала надо очистить поры, чтобы полезные вещества лучше доходили до клеток кожи. А то будут просто сверху "лежать", а толку никакого.

Вилкой сбивает один белок. Распаривает кожу лица и наносит белок тонким слоем на кожу и сверху приклеивает салфетки. Держит маску 30 мин. до высыхания и резким движением от подбородка срывает вверх. Остатки вытирает ватой, смоченной в теплой воде с несколькими каплями лимонного сока.

- Дальше надо выбирать, у кого какая кожа. У меня сухая и шелушится, поэтому делаю маску с медом и соком капусты.

Отделяет один белок от желтка и сбивает до образования однородной массы. К белку добавляет по 1 ст. л. жидкого меда, сока капусты и крахмала. Перемешивает и наносит на чистую кожу на 15 мин. Смывает теплой водой. Для жирной кожи лица в маску добавляет 1 ст. л. овсяных хлопьев, один белок и 1 ст. л. тертого кислого яблока. Наносит на лицо на 20 мин. и смывает отстоянной прохладной водой без мыла.

- Когда же от прыщей спасу нет, поможет опять же тот самый белок. Антисептиком здесь выступает сок алоэ. Беру его чайную ложку в белок. Перемешиваю и добавляю 10 капель лимонного сока. Маску наношу на очищенную кожу на 15 мин.