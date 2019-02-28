Яичная маска очищает лицо от черных точек

- Делаю себе салонные процедуры из яйца. Сначала очищаю поры, а потом борюсь с прыщами, — говорит Александра Цишевскаz, 32 года, из города Изяслав Хмельницкой области. Маска засыхает на лице, как цемент.

Вилкой взбивает яичный белок. Разогревает кожу лица над паром или кладет на него на минуту мокрjt теплое полотенце. Наносит белок тонким слоем и сверху приклеивает куски салфетки. Держит маску 30 мин. до высыхания. Тогда резким движением от подбородка вверх срывает ее. Остатки вытирает ватой, смоченной в теплой воде с несколькими каплями лимонного сока.

— На салфетке остаются черные пятнышки. Когда поры очищены, приступаю к питанию кожи.

1 ч. л. измельченного листа алоэ смешивают с белком. Добавляет 10 капель лимонного сока. Наносит на кожу. Держит 15 мин. Смывает и смазывает питательным кремом.

— От шелушения и стянутости кожи тоже поможет яйцо.

Отделяет белок от желтка и взбивает до образования однородной массы. К белку прибавляет по 1 cn. л. жидкого меда, сок капусты и крахмал. Перемешивает и наносит на чистую кожу на 15 минут. Смывает теплой водой.