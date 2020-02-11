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понедельник, 17 февраля 2020 05:20

"Адскую боль при геморрое устраняют травы"

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— Почти всю жизнь работал водителем. От постоянного сидения за рулем заработал геморрой, — говорит 56-летний Антон Кухар из Винницы. — Боли были адские. Не представлял, как дальше работать. Долго мотался по клиникам, а помогли только травяная мазь и специальный эликсир от геморроя.

Натуральный комплекс средств от геморроя Антон Кухар заказал у травницы Татьяны Павловны Радионовой.

— Облегчение наступило после первого применения, — рассказывает. - Прекратило кровить, уменьшилась боль. С помощью этих средств я быстро забыл, что у меня был геморрой.

Травяной комплекс состоит из мази для наружного применения и эликсира для приема внутрь. Они помогают при трещинах анального прохода, внутреннем геморрое, полипах. Если недуг вызван запорами, дополнительно следует принимать сбор из трав и корней от колита. Имеет слабительное действие, налаживает работу кишечника.

— Геморрой могут спровоцировать чрезмерные физические нагрузки или патология сосудов прямой кишки, — говорит травница Татьяна Павловна Радионова. — Часто причиной является низкая активность и длительная сидячая работа. У многих геморрой становится хроническим. Это опасно, потому что люди долгое время могут о нем даже не догадываться. А запущенный случай может способствовать образованию злокачественных опухолей.

При возникновении малейшего дискомфорта во время испражнения следует обращаться за помощью к специалисту.

— Если появляются кровь, зуд и жгучая боль, сразу принимайте меры, — говорит. — Адскую боль при геморрое устраняют травы. Мягким действием они нормализуют испражнение кишечника. Средства не вызывают зависимости, без побочных эффектов. Для общего оздоровления организму дополнительно рекомендую сбор из трав и корня, который укрепляет иммунную систему, улучшает самочувствие, предупреждает простудные заболевания.

Травяные средства Татьяна Павловна присылает по почте по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистими воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

travnik.kharkiv.ua

0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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