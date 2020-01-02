Ячмень выводят настойкой календулы

— У одних людей ячмень бывает три раза за жизнь, а у других — трижды за месяц, — говорит столичный офтальмолог 46-летний Максим Иванишин. — У пациентов с жирным типом кожи случается чаще из-за активность сальных желез.

Ячмень — острое гнойное воспаление фолликула ресницы или ее сальной железы. Его вызывает золотистый стафилококк. Попадает в глаза через грязные руки, полотенце или с пылью.

— Есть два вида ячменя. Внутренний держится дольше. Гнойник не прорывает, поэтому врач должен вырезать его. При внешнем на начальном этапе трижды в день прикладывают ватку со спиртовой настойкой календулы.

Ячмень возникает во время перепада температуры. Зимой может появиться при выходе на мороз. Летом влияют порывы ветра и кондиционеры. Когда человек с жары заходит в охлажденное помещение, железа не успевает изменить режим выработки жира. Он накапливается и возникает пробка в канале. Веко краснеет и отекает. Становится трудно моргать. На следующий день болит весь глаз. Если и тогда ничего не делать, то в центре прыщика появляется желтый гной, который должен выйти. При правильном лечении через четыре дня ячмень исчезает.

На зону поражения следует наносить антибактериальные мази, они снимают воспаление. Помогают тетрациклиновая, гидрокортизоновая или эритромициновая. Ими смазывают веки перед сном.

— Нельзя самому выдавливать, чтобы не занести инфекцию, — добавляет Максим Иванишин. — Так из ячменя может возникнуть гнойный менингит. Запрещено прижигать зеленкой или йодом.

Ячмень возникает, когда снижается иммунитет. Для профилактики надо пить витамины.