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понедельник, 25 декабря 2017 00:21

10-месячной Анастасии Стебковой поставили заплату на сердце

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- У нас все отделение занято. Оно хотя и детское, но отвели несколько палат для взрослых. Ходят слухи, что с нового года операции подорожают, - рассказывает Ирина Аксенова, заведующая кардиохирургическим отделением в столичном Институте сердца. - Вот, например, лежит девочка, которую должны были уже дважды прооперировать, но что-то мешало. То заболела, то температура повысилась, потому что зуб резался.

В Институте сердца перед Новым годом сделали открытую операцию на сердце 10-месячной Анастасии Стебковой из Мариуполя

- Порок сердца у Анастасии нашли врачи из Института сердца, когда приезжали на осмотры к нам в Мариуполь. Отверстие межпредсердной перепонки оказалось диаметром 9 миллиметров, - говорит мать Анна Стебкова, 38 лет. - В роддоме порок не увидели.

- Настю привезли с отверстием в предсердной перепонке. Из-за этого в ней повышалось давление и были перегружены правые отделы сердца, - говорит Ирина Аксенова. - Мы не могли ожидать, пока ребенок подрастет.

Операция была открытая. Девочке разрезали грудную клетку. Отверстие закрыли заплатой из околосердечной сумки - перикарда. Вырезали нужный размер и пришили в межжелудочковую перепонку.

- Если ребенка с таким пороком вовремя не прооперировать, в будущем из-за незакрытого отверстия организму не будет хватать кислорода. Больной может задыхаться и плохо есть.

Операция длилась 1,5 часа. Девочка сутки провела в реанимации. Вставать начала через два дня. Через неделю ее выпишут из больницы. Дальше будет развиваться, как обычный ребенок. Впоследствии сможет бегать, прыгать, ходить на танцы или плавать.

- Нет каких-то специальных ограничений, это как операция на аппендиците, - добавляет Аксенова.

Анастасия играется с другими детьми в отделении, куда пожаловал Святой Николай с ангелами. Устроить такой праздник, чтобы дети забыли о своих болезнях, было инициативой председателя благотворительного фонда "Сердце на ладони" Ирины Киларевой. Эта организация собирает средства на закупку сердечных имплантатов для больных из Института сердца.

Пороки сердца формируются на 3-4-й неделе беременности. С 18-й есть возможность увидеть их на ультразвуковой диагностике плода.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
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