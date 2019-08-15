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понедельник, 19 августа 2019 05:00

Зеркало-шпион устанавливают в магазинах и больницах

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- Идея изготовления зеркал-шпионов возникла 25 лет назад. С одной стороны, оно как тонированное стекло, с другой - зеркальное, - рассказывает заместитель директора столичного предприятия 37-летний Сергей Прокопенко.

- Подобные выпускали еще в советские времена. Но были сильнее тонированы. Мы разработали технологию с более прозрачным вариантом. Единственные в Европе изготавливаем такую продукцию. Наши зеркала используют в судах и полиции для проведения допросов задержанных, в магазинах, больницах.

Зеркало-шпион пропускает 5% света.

- Особенность его производства - нанесение тонкого титанового покрытия. Такие зеркала пользуются спросом в Дубае. Устанавливают их при возведении высоток. С улицы здание красивое - зеркальное, а внутри есть умеренное освещение. Стекло не пропускает жару.

Зеркала-шпионы выпускают в золотом, бронзовом, медном или пурпурном тоне.

- Имеем технологию обработки стекла, можно сделать не только звукоизоляцию, но и триплекс. Оно антивандальное. Квадратный метр зеркала-шпиона стоит 850 гривен. Производим еще зеркало Гезела со способностью пропускать 12 процентов света, - говорит Сергей Андреевич.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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