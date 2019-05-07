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понедельник, 13 мая 2019 05:06

Твердотопливный котел работает на ореховой скорлупе

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- Уже в первый месяц отопительного сезона за газ нагнало космическую сумму. Это при том, что на улице было не холодно. От газа отказались. Купили твердотопливный котел. Топим углем, - говорит 25-летняя Яна Ковальчук из Кривого Рога Днепропетровской области.

- Не все виды твердотопливных котлов работают на одинаковом топливе. Одним нужен уголь, другим - пеллеты, третьим - дрова, торф и производные от них материалы. А есть "всеядные" устройства. Такие позволяют сжигать все перечисленное. Плюс сельскохозяйственные отходы. Причем не только початки кукурузы, листья и шелуху семечек. Загружать в них можно скорлупу ореха и даже мусор, - рассказывает инженер 38-летний Александр Грицак из Киева.

"Всеядные" модели твердотопливных котлов дороже, чем более прихотливые к топливу аналоги. Однако в будущем их цена окупается, экономят на отоплении до 70-75%.

- В такие котлы можно загружать даже низкокачественное топливо с высоким уровнем влажности. Правда, при таких условиях устройство надо чаще чистить: на стенках будет оседать больше сажи и пепла. Если чистить нерегулярно, котел будет хуже обогревать.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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