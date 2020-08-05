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понедельник, 10 августа 2020 00:55

Стены красят валиком-банкой

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— Копеечная штука, а ускоряет работу в разы, — рассказывает маляр 42-летний Роман Устенко из Киева о валике-банке.

Малярный валик-банка — устройство для покрытия поверхностей краской. Выглядит как традиционный валик, внутрь которого наливают краску. Не надо каждый раз окунать в ведро и раскатывать по лотку.

— Перед покраской потолка раньше по пол дня готовился: обклеивал пленкой стены, закладывал газетами пол, вещи, которые нельзя вынести, — продолжает Устенко. — Потому что точно где-то ляпнет, испачкает. Подготовка занимала больше времени, чем сама работа. С валиком-банкой давно об этом забыл. Единственное, надо подстроиться, набить руку. Знать, какой густоты должна быть краска, как сильно давить. С первого раза идеального результата точно не получится.

Валик-банка стоит вдвое дороже обычного. Мастера берут наборы, в которые входят устройства разной ширины, угловые, лейка, мерный сосуд. Цена такого почти 300 грн.

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