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понедельник, 23 ноября 2020 07:01

Снегозадержатели крепят в три ряда

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- Пока не ударили морозы, креплю на дом снегозадержатели, - говорит 54-летний Иван Семенчук из поселка Верховина Ивано-Франковской области. - Люди жалуются, что мало снега. Но если упадет на голову, будет хуже.

Снегозадержатели - металлические конструкции, защищающие от падения налипшего снега. Крепятся на крышу. Бывают как горизонтальные трубы, похожи на перевернутый карниз, на который вешают тюль. Снег по ним распределяется равномерно, не создает избыточное давление на отдельные участки. Чтобы оборудовать горизонтальными снегозадержателями всю крышу, уйдет не одна тысяча гривен. Дешевле задержатели-подковы, похожи на перевернутую корону. Одна стоит почти 30 грн, на крышу достаточно нескольких десятков.

Иван Семенчук крепит их по периметру крыши в форме "полочек". Удерживают снег, медленно тает и водой стекает через водосточную трубу.

- Научился делать такие подковки сам. Можно ставить на кровле всех типов.

Вырезает картонный макет из прямоугольного треугольника с двумя "полочками" для крепления высотой 20 см. Отступ для крепления в длину 5 см. Этот макет прикладывает к листу нержавеющей стали и делает отметки. Ножницами для металла вырезает треугольник. Дрелью сверлит в "полочках" для крепления отверстия для саморезов. Устанавливает конструкцию вдоль карниза, над внешней несущей стеной в шахматном порядке в три ряда. Крепит саморезами.

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23
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