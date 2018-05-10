Садовые дорожки выкладывают из строительного мусора

- Бюджетный вариант дорожки на даче - из строительного мусора, - говорит Михаил Качура, 32 года, из Запорожья. Он предприниматель, живет в собственном доме. - Это все, что остается после строительства или ремонта. Обрезки, битый кирпич, гравий, пластик.

Сначала выкапывает траншею. Насыпает подушку из песка, камней, шлака. Все хорошо утрамбовывает. Заливает сверху бетоном. Можно сделать опалубку из досок, чтобы не растекался. По свежему раствору выкладывает узоры из строительных остатков.

Дренаж дорожки следует делать обязательно. Глину из траншеи выбирают и заменяют мелким гравием. Иначе будет постоянно размокать.

- Красивые и недорогие садовые дорожки - из деревянных спилов. На песчаную или гравийную подушку плотно укладывают и немного вдавливают кругляши толщиной 10 сантиметров. Промежутки между спилами заполняют песком. Чтобы древесина не гнила, ее обрабатывают антисептиком.