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понедельник, 23 ноября 2020 00:01

Прозрачный бетон пропускает свет

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- Захотел выделиться, поэтому сделал веранду из прозрачного бетона, - говорит 58-летний Игорь Максименко из села Червонополье Бобринецкого района Кировоградской области. - Когда включаю внутри лампочки, то с улицы веранда светится, как в сказке.

Прозрачный бетон или литракон - новый строительный материал, который изобрели венгерские архитекторы. В его состав входят длинные стекловолокна, благодаря которым частично пропускает свет.

- По прочности литракон не уступает обычному бетону. Годится для внутренних перегородок, лестниц, ограждений и фасадов дома, - продолжает Игорь Максименко. - Благодаря стекловолокну устойчив к колебаниям температуры.

Бетон заливают в опалубку слоями - традиционная цементно-песчаная смесь и стекловолокно. Чем больше последнего, тем лучше будет пропускать свет. Волокна укладывают поперек стены. Готовый блок зашлифовывают с обеих сторон.

1 кв. м готового стенового блока стоит от тысячи гривен.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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