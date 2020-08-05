Профнастил крепят в жару

— Профнастил и металлочерепица у нас появились лет 15-17 тому назад, — говорит 50-летний Василий Солодун из райцентра Иршава на Закарпатье. — Прочнее и красивее, чем оцинкованная жесть, есть разные цвета. Сейчас поняли, в чем разница. Потому что у кого-то до сих пор как новая, а кто-то уже трижды поменял.

Василий Михайлович работал жестянщиком. Гнул из оцинкованной жести водосточные трубы, желоба. Сейчас накрывает крыши и делает заборы из профнастила. Советует, как выбрать материал. Имеет разную толщину, высоту, цвет, содержание цинка и краски. Есть однотонные, с узором, матовые, глянцевые.

— Первым выбирайте цвет, — говорит. — Если однотонный, то матовое покрытие лучше, чем глянцевое. На нем не видно пыли. Советую покупать с рисунком, пятнистый. Сейчас есть под камень, кирпич, хаки. На таких не видно царапин, вогнутостей, грязи, потеков ржавчины.

Профнастил для бытовых сооружений продают высотой от 8 до 25 мм. Чем выше волна, тем жестче материал.

— На забор берите не ниже 15 миллиметров, — рассказывает Василий Солодун. — Не погнет ветер. Настил изготавливают из плоского листа шириной 125 сантиметров. Чем выше волна, тем уже получится лист. К примеру, ширина 8-миллиметрового — 120 сантиметров, 20-миллиметрового — 115. Столбики забора ставьте под размеры листов, чтобы не было отходов.

Говорит, толщина металла не влияет на долговечность.

— Имеет значение покрытие — краска и цинк. Главное, не повредить их во время монтажа, — объясняет. - На месте свежей царапины через год-два будет дыра.

Профнастил крепят в теплую солнечную погоду, когда он максимально расширяется от температуры. Прикрепленный зимой — на жаре выгнется.

— Резать надо ножницами, не болгаркой, — говорит Василий Солодун. — Срезы закрасить грунтовкой по металлу. Так же защитить места, куда упала отвертка или молоток.

Для крепления использовать шурупы с резиновой подкладкой. Продаются под цвет профнастила. Обычные оцинкованные скребут материал, он портится быстрее.