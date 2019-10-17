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понедельник, 21 октября 2019 05:06

"Профессиональный трубочист" легко очистит дымоход

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- При использовании твердотопливного котла или печи дымоход покрывается сажей, - говорит Сергей Пугач, руководитель ТМ "PANACEA UNIVERSAL". - Мы создали средство, которое поможет легко ухаживать за котлами или печами.

"Профессиональный трубочист" от ТМ "PANACEA UNIVERSAL" вдвое дешевле, чем зарубежные аналоги.

- Он предназначен для очистки печей, дымоходов, котлов и каминов, работающих на твердом топливе. Это уникальный концентрат, содержащий только действующие вещества. Принцип действия основан на уменьшении температуры окисления сажи до углекислого газа.

Средство простое в применении. Надо протопить печь до появления стабильной тяги и температуры не менее + 400 ° C. Одну порцию - 10 мл - наносят тонким слоем на дрова или уголь. Далее их сжигают в хорошо растопленной печи или котле.

- Для полной очистки дымохода следует делать это раз в сутки 10 дней. Для профилактики отложений сажи - один раз в неделю. Флакона на 200 миллилитров хватает на весь отопительный сезон, - говорит Сергей Пугач.

Василина Копытко

Спрашивайте в ближайшем магазине. Телефоны для владельцев торговых точек: 0 (93) 259 50 50, 0 (98) 259 50 50.

Стоимость флакона - 65 грн. Отправляется от 10 флаконов. Доставка "Новой почтой" по Украине бесплатная.

Сертификат качества и заключение ГСЭЭ №12.2-18-1 / 10890

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