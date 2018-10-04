Пожар возникает от жира на плите

- Недавно была свидетелем страшной трагедии. У соседа сгорела дача. Строили дом и хозяйственные постройки долго. Два года тому назад заселились. И надо же такому случиться - огонь уничтожил все за час. Мне и сейчас страшно. Как избежать такого несчастья? - спрашивает Ирина Чумак, 64 года, из Чернигова.

- Пожар в доме - такое может произойти с каждым. Особенно если не обращать внимание на некоторые детали, - говорит 65-летний Максим Ревуцкий, спасатель на пенсии из Ковеля на Волыни.

Главная причина домашних пожаров - халатность во время приготовления пищи. Когда используете печь или духовку, обязательно следите за ней в течение всего процесса. Немедленно выключите газ, если появился дым.

Даже небольшой огонь может быстро выйти из-под контроля, когда плита покрыта слоем жира или другой легковоспламеняющейся грязью. Перед использованием ее следует хорошо вымыть.

- Замусоренные дымоходы в камине или печи также могут стать причиной пожара. Или привести к отравлению угарным газом. Их надо вовремя чистить. Наличие значительного количества электроприборов в доме является серьезным фактором риска. Как правило, на дачах используют маломощные генераторы. Поэтому проводка работает на пределе возможностей. Это приводит к возникновению замыканий.

Нельзя устанавливать обогреватели возле кровати и штор. Включенный прибор должен стоять минимум за полтора метра от легковоспламеняющихся вещей. Его лучше установить на твердую поверхность - пол из керамической плитки.

- Небольшой огнетушитель может помочь быстро потушить огонь. Прежде чем тот выйдет из-под контроля, - говорит Максим Ревуцкий. - Когда вы готовите, всегда держите полотенце поблизости. Им быстро накроете пламени. Спасти жизнь сможет дымовая сигнализация. Ее следует заменять каждые десять лет. Рекомендую ежемесячно делать пробные испытания датчиков дыма. Чтобы знать, работают они или нет.