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вторник, 04 августа 2020 02:28

Уютная гостиная: как обставить комнату в стиле кантри
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Гостиная в стиле кантри: модный дизайн
Фото: remontbp.com
Гостиная в стиле кантри: модный дизайн
Гостиная в стиле кантри: модный дизайн
Гостиная в стиле кантри: модный дизайн
Гостиная в стиле кантри: модный дизайн

Интерьер в стиле кантри отдает теплом и уютом. Поэтому уместно использовать семейные фотографии, узорчатые вазы и вышитые подушки. Они создадут уникальную, неповторимую атмосферу.

Гостиная в стиле кантри должна быть обставлена ​​так, чтобы при каждом приходе чувствовать себя комфортно.

Дизайнеры рекомендуют использовать белые и кремовые оттенки. Их следует дополнить деревянными элементами - балками или полками.

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Также важной частью дизайна интерьера в стиле кантри является кирпич. Аккуратно нарисован или натуральная кирпич идеально сочетается с деревянными балками.

В типичной гостиной в стиле кантри бывают как каменные и деревянные полы, так и что-нибудь между этими материалами. Выбор правильного напольного покрытия будет полностью зависеть от вкуса и, прежде всего, бюджета. Использование больших, оранжевых или коричневых ковров также отлично подчеркнет сельский, органический шарм стиля кантри.

При выборе каменные стены, то также сможете соединить их с мраморным полом. Так комната приобретет дополнительный шарм и изысканность.

Сиреневый цвет в гостиной создает удивительную атмосферу. Он олицетворяет консерватизм и уравновешенность. Его преимущественно выбирают люди с философским складом ума, а также те, кто находится в поиске своей внутренней гармонии.

Насыщенные тона придают дизайну гостиной помпезности, а светлые - романтизма.

remontbp.com
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