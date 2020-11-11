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понедельник, 16 ноября 2020 07:56

Между плитой и мойкой должно быть 120 сантиметров

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- Летом ремонтировали кухню, - говорит киевлянин 40-летний Александр Вовчук. - Потратили кучу денег. А жена говорит, что раньше было удобнее.

Александр заказал на кухню встроенную технику. Перенес из ванной стиральную машинку. Заменил одинарную металлическую мойку на двойную каменную с сушкой. Установил посудомоечную машину, купил соковыжималку, морозильную камеру, кофемашину и кухонный комбайн. Над столешницей смонтировал несколько розеток.

- Хотел, чтобы все эти кофеварки, микроволновки и мультиварки всегда стояли сверху, были под рукой, - говорит. - А они заняли всю столешницу. Жене негде салат порезать. Работает на обеденном столе, а мне негде книгу почитать.

- На кухне люди проводят больше всего времени, - рассказывает столичный дизайнер интерьеров Екатерина Грицищук, 32 года. - Ее надо тщательно обустраивать, учитывая потребности всех членов семьи. Прежде всего - хозяйки.

Советует, как обустроить кухонное пространство на примере помещения площадью 16-18 кв. м.

- Самая большая ошибка - купить готовую кухню в строительном супермаркете. Там они все красивые, особенно классических темных цветов. Потому что стоят в больших светлых выставочных залах. В вашей кухни займут все пространство.

Определите, что по технике нужно, а чем будете пользоваться редко. Для типичной городской семьи из четырех человек не нужны посудомоечные машины, большие морозильные камеры, двойные двухметровые холодильники, сушилки овощей и фруктов. Будут занимать место, а продукты люди еженедельно покупают свежие. То же касается многофункциональных кухонных комбайнов, соковыжималок, тостеров. Ими пользуются два-три раза и прячут. Разве что если хозяйка любит и имеет время готовить. Постоянно будет включать электрочайник, плиту и микроволновку. Эти устройства должны стоять на столешнице, на уровне рук.

Мойку лучше одинарную, но глубокую. Дополнительные чаши для ложек и вилок почти не используются.

Обустраивать кухонное пространство дизайнер советует во время ремонта. Определить, где будет рабочая зона, где - обеденный стол.

- Удобнее готовить на столешнице между плитой и мойкой, - говорит Екатерина Грицищук. - Они не должны быть рядом. Оптимальное расстояние - 90-120 сантиметров. Эту часть столешницы советую подсветить. Можно прикрепить снизу шкафов диодную ленту или вмонтировать точечные светильники в верхний карниз.

Обеденный стол ставят недалеко от места приготовления пищи.

- Должен быть баланс расстояния, - продолжает. - Поставите в противоположном углу кухни - хозяйка ежедневно будет наматывать километры, нося блюда к столу и обратно. - Слишком близко - будут мешать друг другу спинами.

Рабочую зону обустраивают в форме буквы "П" или под двумя смежными стенами.

- Так, чтобы хозяйке было удобно достать до всего, - говорит Екатерина. - Шкаф для тарелок и чашек ставьте над мойкой, чтобы сразу вытирать и складывать посуду. Ящик с ножами и вилками - под основной рабочей зоной. Шкаф с крупами и специями - над ней. Полотенца вешайте недалеко от мойки, место для кастрюль - в нижних шкафах. Духовку удобнее ставить не снизу, а на уровне глаз. Но тогда она ворует полезную площадь над столешницей.

Обеденный стол советует расположить недалеко от окна.

- Традиционные кухонные мягкие уголки отходят, - продолжает Екатерина Грицищук. - Они неудобны. Лучше взять табуретки или стулья со спинками. Если позволяет место, поставьте на кухне небольшой диванчик для отдыха. Мебель берите без обшивки или с такой, которая легко моется.

Покрытие стола, столешницы и кухонной мебели советует брать матовое, с расплывчатым рисунком. Такими же материалами отделать кухонный фартук - стену над рабочей поверхностью.

- На кухне не должно ничего быть с глянцевым покрытием, - говорит. - За ним трудно ухаживать, видно все мелкие повреждения. Даже стеклянный столик поцарапается за полгода.

Лампочки выбирают с мягким светом

- От света зависит больше, чем нам кажется, - говорит киевлянин 35-летний Дмитрий Салий. Работает видеооператором.

Кухня будет уютная, если вместо одного мощного светильника в центре потолка поставить по углам четыре-шесть разных, небольшой мощности.

- Не покупайте лампочки с холодным белым, так называемым дневным светом. Следует брать с мягким теплым, немного желтым. Освещение лучше делить на зоны. Над рабочей отдельное, над столом - свое.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
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16
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