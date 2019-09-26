Коптильню делают величиной с кухонный шкаф

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2925
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2475
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 846
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6804
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9540
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2403
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3294
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3690
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1548
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 468
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 612
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6012
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 603
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
понедельник, 30 сентября 2019 07:46

Коптильню делают величиной с кухонный шкаф

  Комментировать
 

- Сделал такую ​​коптильню, что ко мне приезжают с заказами люди из области. Кто-то отдает какую-то часть приготовленного мяса, кто-то платит деньгами, - рассказывает Сергей Шевчук, 45 лет, из поселка Городница Новоград-Волынского района Житомирской области. - Ящик для коптильни сделал знакомый мебельщик. Мне осталось разобраться, как управляться с электроникой.

Сначала покупает терморегулятор для автоматического поддержания температуры. Они разной мощности. Например, когда включается и выключается. В зависимости от того, какой терморегулятор, такой должен быть и тен. Если тен 1 кВт - регулятор должен поддерживать такую ​​же мощность, а не 500 Вт, например.

- Мощность ТЭНа выбираю в зависимости от размера будущей коптильни. У меня ящик шириной 45 сантиметров, глубиной 60 сантиметров и высотой 80 сантиметров. Примерно такого размера, как кухонный навесной шкаф. Для него мне хватает тэна на 500-800 ватт. За один раз готовлю восемь полосок балыка. Там два ряда по четыре спирали.

Тены продаются готовые погнутые или гибкие, которым можно придать нужную форму. Покупает метровый, складывает нужных размеров и подключает к терморегулятору. Присоединяет кнопку выключения и выставляет такую ​​температуру, чтобы не сжечь мясо.

- Нигде не учился таким тонкостям. Просто к этому руки стоят и голова работает.

Покупает дымогенератор, который работает только на щепках. Стружка не годится.

- Лучше всего подходят щкпки из ольхи. Мне их присылали знакомые из Западной Украины. Тогда копченые продукты наиболее ароматные. Мешка из-под сахара хватает на всю зиму. Это с учетом того, что будете коптить раз в неделю.

Подключает дымогенератор, чтобы пошел дым. Выставляет температуру. Не следует включать сразу 80 ° C. Надо, чтобы 10-20 мин. было 30 ° C. Вывешивает мясо и постепенно поднимает температуру.

- Есть свои секреты копчения мяса, полученные на собственных ошибках. Например, после замачивания балыка его надо хорошо просушить. Если просто протерли полотенцем и положили в коптильню, какую бы температуру не выставляли, дела не будет.

В этом устройстве получается мясо и рыба холодного или горячего копчения.

- Главное - разобраться с температурами, при которых коптится мясо. Для холодного коптильня отключается при 40 градусах, а для горячего - 70-80 градусах. Через 4 часа горячего копчения продукт будет готов.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коптильню делают величиной с кухонный шкаф». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55

Самое читаемое
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 19710
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 18091
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 17993
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 16705
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 12530
Дом
Топливные брикеты не портят котел и дымоход
Топливные брикеты не портят котел и дымоход Просмотров: 144
Котел теплообменник прогревает дом за 20 минут
Котел теплообменник прогревает дом за 20 минут Просмотров: 2637
Для приготовления яблочного сока покупают соковыжималку с центрифугой
Для приготовления яблочного сока покупают соковыжималку с центрифугой Просмотров: 63
Электростанция работает при малейшем ветре
Электростанция работает при малейшем ветре Просмотров: 45
"Напряжение падало от 220 до 169 вольт. Так держалось больше минуты"
"Напряжение падало от 220 до 169 вольт. Так держалось больше минуты" Просмотров: 738
Больше всего комментируют
5
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Сенцов рассказал, где хочет видеть Путина
2
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 735
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua