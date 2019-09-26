Коптильню делают величиной с кухонный шкаф

- Сделал такую ​​коптильню, что ко мне приезжают с заказами люди из области. Кто-то отдает какую-то часть приготовленного мяса, кто-то платит деньгами, - рассказывает Сергей Шевчук, 45 лет, из поселка Городница Новоград-Волынского района Житомирской области. - Ящик для коптильни сделал знакомый мебельщик. Мне осталось разобраться, как управляться с электроникой.

Сначала покупает терморегулятор для автоматического поддержания температуры. Они разной мощности. Например, когда включается и выключается. В зависимости от того, какой терморегулятор, такой должен быть и тен. Если тен 1 кВт - регулятор должен поддерживать такую ​​же мощность, а не 500 Вт, например.

- Мощность ТЭНа выбираю в зависимости от размера будущей коптильни. У меня ящик шириной 45 сантиметров, глубиной 60 сантиметров и высотой 80 сантиметров. Примерно такого размера, как кухонный навесной шкаф. Для него мне хватает тэна на 500-800 ватт. За один раз готовлю восемь полосок балыка. Там два ряда по четыре спирали.

Тены продаются готовые погнутые или гибкие, которым можно придать нужную форму. Покупает метровый, складывает нужных размеров и подключает к терморегулятору. Присоединяет кнопку выключения и выставляет такую ​​температуру, чтобы не сжечь мясо.

- Нигде не учился таким тонкостям. Просто к этому руки стоят и голова работает.

Покупает дымогенератор, который работает только на щепках. Стружка не годится.

- Лучше всего подходят щкпки из ольхи. Мне их присылали знакомые из Западной Украины. Тогда копченые продукты наиболее ароматные. Мешка из-под сахара хватает на всю зиму. Это с учетом того, что будете коптить раз в неделю.

Подключает дымогенератор, чтобы пошел дым. Выставляет температуру. Не следует включать сразу 80 ° C. Надо, чтобы 10-20 мин. было 30 ° C. Вывешивает мясо и постепенно поднимает температуру.

- Есть свои секреты копчения мяса, полученные на собственных ошибках. Например, после замачивания балыка его надо хорошо просушить. Если просто протерли полотенцем и положили в коптильню, какую бы температуру не выставляли, дела не будет.

В этом устройстве получается мясо и рыба холодного или горячего копчения.

- Главное - разобраться с температурами, при которых коптится мясо. Для холодного коптильня отключается при 40 градусах, а для горячего - 70-80 градусах. Через 4 часа горячего копчения продукт будет готов.