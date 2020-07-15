Кассетных кондиционеров не видно

- С зимы собирали деньги на диван, - говорит 56-летняя Анна Мотлич из города Умань Черкасской области. — Но летом в доме такая духота, что не могла удержаться. Решили купить кондиционер. Спать неудобно, зато дышать можно.

Выбрала настенный кондиционер. Состоит из двух блоков, соединенных между собой трубами, по которым движется фреон. Один блок устанавливают на стене внутри помещения, второй — снаружи дома.

- В стене не могли пробить дыру для магистрали, - вспоминает Анна Мотлич. — Поэтому проложили к окну, прикрыли аккуратным пластиковым коробом.

- Кондиционер запланировали, как только взяли квартиру, - рассказывает харьковчанка 30-летняя Маргарита Ковальчук. — Сразу пробили в стене отверстие для магистрали, проложили кабель для розетки.

Кондиционер хотели купить зимой, когда цены на них традиционно падают.

— Но тогда доллар подорожал и импортные кондиционеры тоже, — говорит. — Поставили и недовольны. В одной комнате холодно, а в других — жара. Потому что нет воздухообмена. Уже когда купим двухкомнатную квартиру, поставим кассетный.

В магазинах бытовой электроники продаются кондиционеры - разные по мощности, типу, месту установки, цвету, стране-изготовителю, функциям.

— Перед выбором определитесь, для чего вам кондиционер, — говорит 51-летний Константин Свирский, консультант столичного магазина бытовой техники. — Только для охлаждения или обогрева. Последние выручают в осенние дни, когда на улице холодно, а отопление еще не включили.

Самая главная характеристика при выборе устройства — мощность. Рассчитывается в зависимости от объема комнаты, количества жильцов и бытовой техники.

— Стандарт — на один "квадрат" площади нужно 100 ватт мощности прибора, — продолжает Константин Свирский. То есть на комнату с высотой потолка до 3 метров и площадью 20 квадратных метров — 2-киловаттный кондиционер. Но если окна выходят на южную сторону, надо накинуть еще 30 процентов мощности. Еще по 0,3 киловатта добавить за каждое электрическое устройство, которое есть в помещении.

2800 гривен стоит японский миникондиционер для одного человека. Весит 85 г, помещается в кармане на футболке. Батареи хватает на сутки работы.