Фосфорная краска светится в темноте

— Реставрировал старые входные двери, — рассказывает 37-летний Александр Вовнянко из села Стоянка под Киевом. — Когда-то были серые, а я сделал цвета венге. Узор привел белым люминесцентом. Ночью светится, выглядит необычно.

Люминесцентная краска накапливает дневной свет. В темноте отдает его. Есть восьми самых популярных цветов: белого, желтого, голубого, синего, зеленого, розового, фиолетового, красного.

Такую можно создать и самому. Для этого в белый или прозрачный акрил добавляют пигмент-люминофор. 50 г стоит почти 250 грн.

- Светящиеся краски разделяют на люминесцентные и флуорисцентные, - говорит 27-летний Олег Майструк, продавец из Киева. — Люминесцентные, фосфорисцентные или фосфорные имеют в составе люминофоры. Они натягивают дневной свет. В темноте краска светится до 8 часов.

Флуорисцентные же только отражают падающий на них свет.

— Под действием ультрафиолета флуорисцентная краска становится ярче. Днем аж выедает глаза, за что цвета называют кислотными, — продолжает Майструк. — В темноте отражает свет.

Люминесцентную и флуорисцентную краски наносят лишь на белую поверхность. Вещи других цветов предварительно покрывают белой грунтовкой. Иначе желаемого эффекта не будет.