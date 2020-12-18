Король рок-н-ролла получил повестку в армию

Американский солдат Элвис Пресли в Германии / "Немецкая волна"

20 декабря 1957-го, на рождественских каникулах в недавно приобретенном особняке, звезда рок-н-ролла Элвис Пресли получил повестку о призыве в армию США.

Пресли стал мировой суперзвездой рок-н-ролла в 1956 году. В следующем году, на пике карьеры, получил повестку о призыве в армию на 2 года. Поклонники отправили в армию десятки тысяч писем с просьбой не призывать, но Элвис решил служить. Он получил одну отсрочку, во время которой закончил работу над своим фильмом "Король креол". После чего пошел служить рядовым в Мемфисе, США, 24 марта 1958-го.

Он прошел базовую подготовку. Тогда отпросился на экстренное отпуск, чтобы навестить мать Глэдис перед ее смертью в августе 1958-го. Далее отправился в Европу на военном корабле USS General Randall. В течение следующих 18 месяцев служил в роте D 32-го танкового батальона 3-й бронетанковой дивизии под западногерманским Фридбергом, где получил звание сержанта.

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Впоследствии Пресли возвратился домой, где устраивал частые вечеринки и импровизированные джем-сейшены. На одной из них армейский приятель познакомил с 14-летней Присциллой Болье, на которой Элвис женится через несколько лет.

В течение службы менеджер Пресли, полковник Том Паркер, выпускал его песни, записанные до отъезда.

Пресли хвалили в СМИ за то, что не хотел избежать призыва или служить в Америке. Он стал образцом для молодых американцев.

После того, как армейский врач сделал ему прививку от полиомиелита по телевидению, уровень вакцинации среди американцев вырос с 2% до 85%.