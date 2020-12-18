Король рок-н-ролла получил повестку в армию

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 261
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 1908
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1476
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 531
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 324
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1638
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 567
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
5
7
9
5
5
Украинка рассказала, сколько стоят роды в Чехии
Украинка рассказала, сколько стоят роды в Чехии
Украинец рассказал, как стал бизнес-аналитиком в Канаде
Украинец рассказал, как стал бизнес-аналитиком в Канаде
Страну накрыла снежная буря: фото
Страну накрыла снежная буря: фото
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку
Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку
Видео
Все видео
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 819
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1503
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 819
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 288
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5094
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
18 декабря 2020
Просмотров: 675
Збій у матриці
Телевізор я викинув. Ну, як викинув – віддав плазму сусіду-телемайстру. З обмовкою: якщо полагодить – повертає, якщо ні – лишає на ...
воскресенье, 20 декабря 2020 08:00

Король рок-н-ролла получил повестку в армию

  Комментировать
Король рок-н-ролла получил повестку в армию
Американский солдат Элвис Пресли в Германии / "Немецкая волна"

20 декабря 1957-го, на рождественских каникулах в недавно приобретенном особняке, звезда рок-н-ролла Элвис Пресли получил повестку о призыве в армию США.

Пресли стал мировой суперзвездой рок-н-ролла в 1956 году. В следующем году, на пике карьеры, получил повестку о призыве в армию на 2 года. Поклонники отправили в армию десятки тысяч писем с просьбой не призывать, но Элвис решил служить. Он получил одну отсрочку, во время которой закончил работу над своим фильмом "Король креол". После чего пошел служить рядовым в Мемфисе, США, 24 марта 1958-го.

Он прошел базовую подготовку. Тогда отпросился на экстренное отпуск, чтобы навестить мать Глэдис перед ее смертью в августе 1958-го. Далее отправился в Европу на военном корабле USS General Randall. В течение следующих 18 месяцев служил в роте D 32-го танкового батальона 3-й бронетанковой дивизии под западногерманским Фридбергом, где получил звание сержанта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бриллиантовый лимузин Элвиса Пресли продали на аукционе

Впоследствии Пресли возвратился домой, где устраивал частые вечеринки и импровизированные джем-сейшены. На одной из них армейский приятель познакомил с 14-летней Присциллой Болье, на которой Элвис женится через несколько лет.

В течение службы менеджер Пресли, полковник Том Паркер, выпускал его песни, записанные до отъезда.

Пресли хвалили в СМИ за то, что не хотел избежать призыва или служить в Америке. Он стал образцом для молодых американцев.

После того, как армейский врач сделал ему прививку от полиомиелита по телевидению, уровень вакцинации среди американцев вырос с 2% до 85%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Король рок-н-ролла получил повестку в армию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Король рок-н-ролла получил повестку в армию

Войска НАТО взяли под контроль страну

Самое читаемое
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
 6 Просмотров: 23301
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
4
 1 Просмотров: 13213
Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки
Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки
 Просмотров: 10296
&quot;Я говорю давай на квартире&quot; - нардепа от партии Медведчука поймали за интимной перепиской в Раде
"Я говорю давай на квартире" - нардепа от партии Медведчука поймали за интимной перепиской в Раде Просмотров: 8127
Такое случалось перед эпидемией чумы и Второй мировой войной: в этом году не произошло чуда святого Януария
Такое случалось перед эпидемией чумы и Второй мировой войной: в этом году не произошло чуда святого Януария Просмотров: 7488
Мир
Войска НАТО взяли под контроль страну
Войска НАТО взяли под контроль страну
 Просмотров: 423
Трамп выступил против усиления карантина по примеру Великобритании
Трамп выступил против усиления карантина по примеру Великобритании Просмотров: 45
Трамп усомнился в причастности РФ к кибератаке на США
Трамп усомнился в причастности РФ к кибератаке на США Просмотров: 117
Нашли флягу с серебряными монетами
Нашли флягу с серебряными монетами Просмотров: 324
В Британии усилили карантин из-за стремительного распространения нового штамма вируса
В Британии усилили карантин из-за стремительного распространения нового штамма вируса 1 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
7
Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ
6
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
3
Жители временно оккупированных территорий могут сделать прививку от Covid-19 в Украине - Зеленский
2
Гройсмана могут вернуть в премьерское кресло - нардеп Пашковский
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
Голосов: 352
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть