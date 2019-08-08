Для "Санекс Septix" перепад температур — не проблема

Август — последний месяц лета, от которого уже веет прохладой. Дожди идут чаще, потому выгребная яма быстрее наполняется и неприятные запахи слышны сильнее. Но владельцы частных домов, которые используют биопродукт "Санекс Septix", не переживают из-за проблем с выгребной ямой. Ведь средство действенно при любых температурах во все времена года.

Канадский препарат "Био Дрен" из серии "Санекс Septix" поможет очистить трубы от жировых и других органических отложений. Чистит их по всей внутренней поверхности трубы. Также эффективно устраняет неприятный запах.

Для отходов в сточных водах с повышенным содержанием солей и химических веществ используют биопрепарат "Bio RO Septix". Он улучшает и ускоряет разложение микробиологических веществ в выгребной яме или септике и эффективно очищает ее в самых агрессивных условиях.

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