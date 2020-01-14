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Автоматические розетки экономят свет

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В магазинах бытовой техники продаются автоматические розетки. Их называют "умными". Работой можно управлять с пульта, мобильного телефона, интернета.

— Розетки сами включают и выключают бытовые приборы, — объясняет продавец электротоваров 35-летний Игорь Винниченко из Черкасс. — С их помощью можно дистанционно управлять отоплением, светом, менять температуру, создавать эффект присутствия человека в комнате.

Автоматическая розетка — переходник между розеткой и вилкой бытового прибора. Не требует специального монтажа.

По способу управления автоматические розетки делятся на дистанционные, с GSM-модулем и Wi-Fi-розетки.

— Самые простые и дешевые — дистанционные, — рассказывает Игорь Винниченко. — Ими управляют с пульта. Можно управлять пятью розетками. Хозяин сидит в комнате и пультом включает или выключает бытовые устройства в радиусе до 30 метров.

Дороже розетки с GSM-модулем. Такими управляют удаленно с помощью мобильного телефона. Для этого в прибор вставляют сим-карту мобильной связи.

— Хозяин звонит или отправляет СМС-сообщения, и розетка включает устройства, — говорит продавец. — Например, выезжает с работы — посылает сигнал, и розетка включает обогреватели. Так же может выключать.

Самые дорогие — Wi-Fi-розетки. Ими управляют через интернет. Для этого в доме должен стоять роутер.

— Wi-Fi-розетками управляют через приложение для смартфона, — говорит Игорь Винниченко. - У таких есть значительно больше функций, чем у дистанционных или с GSM-модулем. Имеют таймер, расписание включения/отключения, учет времени работы и затраченной энергии. Есть функция "Хозяев нет дома". Это когда розетка в указанное время включает и выключает свет, магнитофон, радио. Имитирует эффект присутствия людей.

Модели с технологией Z-wave сами включают и выключают отопление, в зависимости от температуры помещения, меняют звук в телевизоре, яркость света.

— С помощью умных розеток можно создать "умный дом", — объясняет Игорь Винниченко. — Экономно использовать тепло, электричество. Розетки уберегают приборы от перепадов напряжения.

Автоматические розетки стоят от 300 грн. Самые дорогие с наибольшим количеством функций — 8 тыс. грн.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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20
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