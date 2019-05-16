Аппарат выдаивает корову за пять минут

- За две телочки купила доильный аппарат. Я получила от государства дотацию. Устройство окупилось за полтора месяца, - рассказывает Тамара Деркс, 58 лет, из поселка Добровеличковка Кировоградской области. - Выдаиваю корову за 5 минут. Молоко чистое, идет по трубам в закрытый бидон.

Доильный аппарат подключает в розетку. Электричества потребляет меньше холодильника.

- Теперь только корову помыла, на соски аппарат нацепила и пошла в летнюю кухню работать. По звуку слышу, что скот выдоен. Молоко не процеживаю через марлю. В него ничего не попадает, если аппарат изнутри был чистый.

Одного устройства хватит, чтобы выдоить четыре коровы.

- Скоро все будут переходить на доильные аппараты. Пока молоко из них принимают дороже, чем от ручной дойки. С нового года говорят, молоко будут брать только с аппарата. Хорошо, что он у нас уже есть.

Устройство доит равномерно. С одинаковой силой, продолжительностью и частотой сжимает соски. Скот расслабляется, как от массажа. Отдает все молоко и стоит спокойно. Главное - приучить его к звуку, и со временем он не будет обращать на него внимания.