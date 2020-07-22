Акционные инструменты работают до первой поломки

— Не надейтесь, что купите перфоратор или шуруповерт на всю жизнь, — говорит 55-летний Николай Осадчук из города Ирпень Киево-Святошинского района на Киевщине. - Вечных инструментов не изготавливают, производителям это невыгодно. Будут оставаться рабочими долго, только если будут лежать в серванте.

Николай Степанович имеет мастерскую по ремонту бытовых электроинструментов. Более 10 лет чинит дрели, лобзики, шуруповерты, пилы-болгарки, газонокосилки, мотокосы, перфораторы, минициркулярки, торцовочные пилы. Советует, как выбрать инструменты.

— Устройство надо покупать, исходя из собственных возможностей и условий работы, — рассказывает. — Ни один бытовой инструмент не выживет в условиях профессионального использования. Или у криворукого мастера, который не знает основ эксплуатации.

Николай Осадчук называет пять правил, которых стоит придерживаться при выборе инструментов.

— Первое — никогда не обращайте внимания на этикетку, — говорит. — 90 процентов техники на рынке — подделки под известных производителей. Не советую брать в фирменных магазинах. Потому что станете их заложниками, необходимые запчасти есть только там. Будете ездить в Киев за каждой кнопкой, которая стоит, как новый инструмент. Бывает, болгарка одной фирмы служит долго, а дрель или лобзик — сразу горит. Поэтому не рекомендую брать наборы одной марки.

Не советует обращать внимание на страну-производителя.

— Все изготавливается в Китае, просто под лицензией других фирм, — объясняет Николай Осадчук. — Это не приговор. Китайцы выпускают как одноразовый ширпотреб, так и качественные вещи. К нам везут самое дешевое.

Второе правило — не покупайте акционные товары в строительных супермаркетах. Они обычно плохого качества, служат один раз — до первой поломки. Если вышли из строя, запчастей не найдете, потому что партию делали под заказ торговой сети. Перфоратор или циркулярку выбросите, потому что на них перегорела кнопка. Или придется самому ремонтировать, потому что мастера этим заниматься не будут.

Советует не обращать внимание на рекомендации продавцов.

— Это третье правило. Продавцы, как представители любого бизнеса, заинтересованы в постоянном клиенте. Им выгодно, чтобы вы пришли снова, за новым инструментом, запчастями. Об инструменте лучше просмотреть несколько видео в интернете — обзоры, тест-драйвы, отзывы пользователей. Много необъективной информации, но суть уловить можно.

Перед выбором устройства рекомендует изучить принцип его работы, особенности, сложности использования, угрозы.

— Четвертое правило — берите инструмент под задачи, — говорит Николай Осадчук. — Самый дорогой шуруповерт выйдет из строя, если им бить дыры в бетонной стене, сверлить металл 14-миллиметровым сверлом или мешать бетонный раствор. Электрическая газонокосилка сгорит, если будете косить метровые сорняки на каменистой почве. Дрель с функцией отбоя — не перфоратор, 400-ваттный лобзик — не циркулярка для дубовых досок.

Советует обращать внимание на конструкцию.

- Пятое правило - помните о путях отступления, - говорит. — Все узлы должны быть разборные, заменяемые, с легким доступом. Лучше всего приобретать инструмент типовой конструкции. Чтобы в каждом магазине к нему были запчасти, и не за все деньги мира. Шестерни должны быть металлические, а не пластиковые. Узлы вращения - на подшипниках, а не пластиковых втулках.

Бытовые инструменты имеют много дополнительных функций, особенностей.

— Часть нужна, однако большинство — маркетинговый ход, — рассказывает Николай Осадчук. — У болгарки, к примеру, полезные функции — реле перегрева, пылезащита, плавный пуск, маленький корпус. Остальное — лишнее. Шуруповерту не нужны шесть скоростей, хватит двух. Бытовой газонокосилке не надо привод на колеса. Лишние деньги, дополнительный узел, а пользы — ноль.

Срок службы зависит от ухода

— Наша бригада имеет пол буса инструментов, — говорит 35-летний Владислав Шевченко, строитель из Киева. — Все — китайские, с базара. Не самые дешевые, но и не брендовые. Возвели ими не одно имение, некоторым более 10 лет. Служат идеально.

Советует постоянно ухаживать за инструментом.

— Сам люблю ковыряться в технике, — рассказывает. — Только есть свободная минута — разберу дрель, болгарку, миксер, пилу. Почищу, вытряхну пыль, смажу свежим солидолом, подтяну крепления, контакты, заточу цепь. Слежу, когда работаю. Если есть лишний шум, неровная работа — надо искать причину. Лучше заменить копеечный подшипник или кнопку, чем выбросить инструмент.

Не перегружает технику.

— Если долго работаете, лучше дать ей остыть, лишний раз осмотрите. Потому что ломается тогда, когда "ну еще пару досок отрежу этой цепью, и все".