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понедельник, 24 декабря 2018 00:30

Салат "Новогодний венок" посыпают тертым сыром

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- Для меня важно не только вкусно приготовить блюдо, но и по-особому подать к столу, - говорит 34-летняя Наталья Химчак из города Новояворовск Львовской области. - Салат "Новогодний венок" готовить легко, а выглядит празднично.

Отваривает 700 г куриной грудки. Охлаждает и нарезает кубиками. Два красных болгарских перца очищает от сердцевины и запекает 20 мин. на большом огне в духовке. Аккуратно снимает кожуру и измельчает на кубики такой же величины, что и филе.

- В центре широкого блюда ставлю перевернутый стакан и съемную круглую форму диаметром 25-30 см без дна. Выкладываю филе вокруг стакана и смазываю майонезом. Сверху - измельченный перец, поливаю майонезом. Две репчатые луковицы режу и обжариваю на растительном масле. Немного солю и, когда остынет, выкладываю на перец. Смазываю майонезом.

Четыре яйца натираю на крупной терке. Выкладываю слой из яйца, промазываю майонезом.

- Аккуратно снимаю стенки формы и вынимаю стакан - теперь салат напоминает венок. Обмазываем со всех сторон майонезом и выкладываю веточки петрушки или укропа. Должен быть покрыт зеленью.

Отваренную морковку нарезает на длинные и тонкие пластины в виде лент.

- Полоски моркови выкладываю поверх зелени. Майонезом делаю аккуратные узоры. Можно добавить разрезанные маслины или несколько зерен сладкой кукурузы или куски запеченного красного перца. На мелкой терке натираю сыр, чтобы имитировать снег, и посыпаю венок. Перед подачей охлаждаю, - говорит Наталья Химчак.

Автор: Василина КОПЫТКО
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