Начинку для вареников готовят с крахмалом

- Обожаю сочетание слив с шоколадом. Вот и решила приготовить такую необычную начинку для вареников. Раз попробовала - всем очень понравилось. Теперь каждое лето готовлю такие, - говорит 34-летняя Виктория Гончар из Днепра.

Для приготовления начинки берет 400-500 граммов сладких слив, полстакана сахара, 1-2 ст. л. крахмала, одну плитку шоколада.

- Сливы хорошо промываю и удаляю из них косточки. Режу маленькими кубиками.

Смешивает сахар с крахмалом. Посыпает этой смесью сливы. Тщательно перемешивает, чтобы сахар обволок каждый кусочек.

- Крахмал нужен обязательно. Он не даст вытечь соку из сливы. Тогда вареник сохранит свою форму и будет аккуратным на вид.

На раскатанное тесто выкладывает сливы и крошечный кусочек шоколада. Соединяет края и формирует вареник. Варит в подсоленной кипящей воде около 3 мин.