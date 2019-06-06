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понедельник, 10 июня 2019 07:55

Луковый пирог заливают сливочным соусом

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- С зеленым горошком пеку французский киш, - рассказывает Леся Корнийчук, 27 лет, из города Килия Одесской области. - Это несладкий пирог с начинкой на основе яиц и молока. Одно из немногих французских блюд, которое вкусно и холодным, и горячим.

Просеивает 125 г муки. Добавляет щепотку соли и 65 г порезанного кубиками сливочного масла. Вбрасывает 70 г натертого твердого сыра. Вливает 2-3 ст. л. холодной воды и замешивает тесто. Лепит шар и раскатывает. Выкладывает в форму диаметром 25 см. Делает вилкой проколы, чтобы при запекании не сдувался. Оставляет на полчаса в холодильнике. Накрывает бумагой для выпечки и ставит в разогретую духовку на 15 мин.

Готовит начинку. Растапливает 20 г сливочного масла в сотейнике. Высыпает в него 200 г зеленого горошка и нарезанный небольшой пучок зеленого лука.

Тушит 5 мин., помешивая. Сбивает блендером до состояния пюре.

- Чтобы пирог не был сухой, поверх начинки наливаю сливочно-яичную смесь. Она делает выпечку нежной.

Сбивает три яйца, 200 мл сметаны, 120 мл молока и 50 г натертого сыра. Добавляет соль, куркуму, черный молотый перец. Достает из духовки пирог и выливает на него начинку. Запекает еще 20 мин. Подает теплым.

- Еще готовлю киш с луком и грибами. Получается сытный и без горчинки.

Замешивает тесто из 300 г муки и 10 ст. л. холодной воды. Натирает 140 г холодного сливочного масла. Делает шар. Заматывает пленкой и кладет на 1 час в холодильник. Разогревает духовку до 190°С. Раскатывает тесто, выкладывает в форму с бортиками. Прокалывает вилкой в нескольких местах и выпекает 25 мин.

Готовит начинку. Обжаривает до мягкости нарезанные кольцами четыре стебля лука-порея. Вбрасывает 250 г нарезанных шампиньонов. Через 5-7 мин. выключает огонь. Отдельно сбивает два яйца. Добавляет стакан сметаны и 100 г твердого сыра. Подмешивает грибную смесь и сдабривает 1/2 ч. л. соли. Выливает начинку на корж и запекает полчаса.

- Когда поспеют молодые кабачки, заменяю ими лук-порей. Поджариваю по полстакана нарезанных шампиньонов, кабачка, зеленого перца и помидора. Выкладываю на пирог. Заливаю смесью из трех взбитых яиц и полстакана молока. Посыпаю листьями базилика и тертым твердым сыром.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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