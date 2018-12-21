Клубничный торт пропитывают шампанским

- Фирменный торт ставлю в центре новогоднего стола, - рассказывает киевлянка Оксана Мельниченко, 30 лет. - Начинку делаю клубничную, хотя можно брать и другие замороженные ягоды. Торт имеет четыре слоя: бисквит, шоколадный ганаш и два вида мусса.

Сначала готовит ганаш. Смешивает 140 г белого шоколада и 50 мл сливок. Растапливает в микроволновке или на водяной бане. Охлаждает до комнатной температуры. Ставит в холодильник на 5 часов.

Для теста смешивает 2 ст. л. муки, 1 ч. л. крахмала и 0,25 ч. л. разрыхлителя. Взбивает белок и 1 ст. л. сахара до плотной пены. Желток смешивает еще с 1 ст. л. сахара и взбивает. Соединяет с белком и всыпает мучную массу. Берет 2 ст. л. воды и 1 ст. л. сливочного масла, кипятит. Добавляет в тесто и перемешивает до однородности. Выливает в форму диаметром 16 см и ставит в разогретую духовку. Выпекает бисквит 20 мин. при температуре 180 ° С. Охлаждает его. Пропитывает корж 4 ст. л. шампанского.

- Делаю не крем, а мусс. В торте выглядит, как розовая подушка.

Для мусса замачивают в 1 ст. л. воды 1 ч. л. желатина, чтобы набух. 70 г замороженной клубники растирает в пюре, добавляет 25 г сахара. В 100 г мягкого перетертого через сито творога наливает 80 мл йогурта и 30 мл сливок. Взбивает массу и смешивает с ягодным пюре и желатином. Перекладывает мусс в форму диаметром 16 см и замораживает.

- Для следующего слоя делаю йогуртовый мусс с шампанским. Его надо больше, потому что будто окутывает весь десерт.

Замачивает в 3 ст. л. воды 2 ч. л. желатина. Взбивает яйцо, 3 ст. л. сахара и 150 мл горячего молока. Греет смесь на маленьком огне, не доводя до кипения. Снимает с плиты и охлаждает до комнатной температуры. Наливает 150 мл йогурта и 250 мл взбитых сливок. Добавляет желатин и стакан шампанского. Перемешивает. В форму со съемными стенками диаметром 18 см расстилает пищевую пленку и перекладывает йогуртовый мусс слоем 1,5 см. Ставит в морозилку на 15 мин.

- Формирует торт. На йогуртовый мусс кладу слой клубничного и накрываю бисквитом. Далее распределяю ганаш из белого шоколада. Размазываем по бокам и сверху оставшийся йогуртовый мусс. Ставлю в холодильник на ночь, чтобы слои хорошо сцепились между собой. Готовый торт поливаю глазурью.