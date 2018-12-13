Домашний зефир красят фруктовыми сиропами

 
Ексклюзивы
1/5
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 90
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1395
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 423
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 783
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2151
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 306
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 783
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1341
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Просмотров: 423
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2727
Фото
Все фото
2
2
6
6
5
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Свистуны пекут из картофеля
Свистуны пекут из картофеля
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1107
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2151
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1341
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2727
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 декабря 2018
1 Просмотров: 1242
Заради субсидії
– Жінка не хоче моє прізвище дитині давати. Наполягає на своєму, – говорить Олександр. Місяць тому в сусіда і його цивільної дружини ...
понедельник, 17 декабря 2018 00:56

Домашний зефир красят фруктовыми сиропами

  Комментировать

— Домашний зефир вкусный, но приготовление требует большого внимания и терпения, — рассказывает киевлянка 42-летняя Яна Вишневская. - Важно следовать инструкциям. Моей семье больше всего нравится домашний зефир из яблок. Дети часто просят приготовить.

Всыпает 10 г агар-агара в стакан и заливает 170 мл воды.

— Беру 900 граммов яблок. Разрезаю напополам и выбираю серединки. Запекаю в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, чтобы стали мягкими. Очищаю от кожуры и измельчаю в блендере. Всыпаю 250 граммов обычного и 10 граммов ванильного сахара. Перемешиваю и оставляю, чтобы пюре остыло.

На умеренный огонь ставит замоченный в воде агар-агар. Постоянно помешивая, доводит до кипения.

— Добавляю еще 480 граммов сахара. Вымешиваю и варю сироп примерно 5 минут, за это время он должен стать тягучим. Отделяю белок от желтка. Яйцо желательно брать из холодильника. Добавляю щепотку соли и взбиваю белок в пену, — говорит Яна Вишневская.

В яблочное пюре добавляет белок, взбивает до пышности.

— Медленно вливаю горячий сироп, одновременно взбивая яблочно-белковую массу. Смесь должна существенно увеличиться в объеме. Ожидаю твердых пиков. Тогда на застеленной пергаментом поверхности кондитерским мешком формирую зефирины.

Оставляет на 20 ч в помещении с комнатной температурой, чтобы подсох.

— Посыпаю сахарной пудрой. Можно зефир макнуть в растопленный на водяной бане шоколад и оставить в прохладном месте. Если хотите сделать цветной, следует добавить любой фруктовый сироп.

Автор: Василина КОПЫТКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Домашний зефир красят фруктовыми сиропами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Первый блин комом - началась авиационная эра

В мультфильме "Симпсоны" два раза вспомнили об Украине

Самое читаемое
Появились первые фото с Объединительного собора
Появились первые фото с Объединительного собора
4
 7 Просмотров: 83419
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
 14 Просмотров: 20475
Reuters показало лучшие фото года
Reuters показало лучшие фото года
29
 Просмотров: 19280
Показали, где живет митрополит Епифаний
Показали, где живет митрополит Епифаний 6 Просмотров: 15539
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности 5 Просмотров: 13567
Еда
Апельсиновую пастилу дважды перемалывают блендером
Апельсиновую пастилу дважды перемалывают блендером Просмотров: 36
Пряничный домик не черствеет месяц
Пряничный домик не черствеет месяц Просмотров: 18
Глинтвейн варят на коричневом сахаре
Глинтвейн варят на коричневом сахаре Просмотров: 18
ТМ "Гармония" завершила модернизацию производственных мощностей
ТМ "Гармония" завершила модернизацию производственных мощностей
На Андрея готовят вареники с маком и курагой
На Андрея готовят вареники с маком и курагой Просмотров: 621
Больше всего комментируют
15
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
14
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
11
Навальный оскорбил украинцев
7
Появились первые фото с Объединительного собора
6
Показали, где живет митрополит Епифаний
Голосов: 21
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua