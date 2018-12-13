Домашний зефир красят фруктовыми сиропами

— Домашний зефир вкусный, но приготовление требует большого внимания и терпения, — рассказывает киевлянка 42-летняя Яна Вишневская. - Важно следовать инструкциям. Моей семье больше всего нравится домашний зефир из яблок. Дети часто просят приготовить.

Всыпает 10 г агар-агара в стакан и заливает 170 мл воды.

— Беру 900 граммов яблок. Разрезаю напополам и выбираю серединки. Запекаю в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, чтобы стали мягкими. Очищаю от кожуры и измельчаю в блендере. Всыпаю 250 граммов обычного и 10 граммов ванильного сахара. Перемешиваю и оставляю, чтобы пюре остыло.

На умеренный огонь ставит замоченный в воде агар-агар. Постоянно помешивая, доводит до кипения.

— Добавляю еще 480 граммов сахара. Вымешиваю и варю сироп примерно 5 минут, за это время он должен стать тягучим. Отделяю белок от желтка. Яйцо желательно брать из холодильника. Добавляю щепотку соли и взбиваю белок в пену, — говорит Яна Вишневская.

В яблочное пюре добавляет белок, взбивает до пышности.

— Медленно вливаю горячий сироп, одновременно взбивая яблочно-белковую массу. Смесь должна существенно увеличиться в объеме. Ожидаю твердых пиков. Тогда на застеленной пергаментом поверхности кондитерским мешком формирую зефирины.

Оставляет на 20 ч в помещении с комнатной температурой, чтобы подсох.

— Посыпаю сахарной пудрой. Можно зефир макнуть в растопленный на водяной бане шоколад и оставить в прохладном месте. Если хотите сделать цветной, следует добавить любой фруктовый сироп.