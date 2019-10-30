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среда, 30 октября 2019 19:12

Сколько денег хотят забрать у педагогов

Сколько денег хотят забрать у педагогов
Надбавки учителей составляют половину их зарплаты Фото: Терноград

29 октября учителя протестовали против отмены надбавок к зарплатам и внедрение 40-часовой рабочей недели.

Профсоюз работников образования и науки требовал от парламента не принимать поправки к законопроекту О среднем образовании. Благодаря им зарплата педагогов должна состоять только из тарифной ставки.

Сейчас ставка учителя составляет 18 часов. Какие дополнительные средства получают учителя узнала Gazeta.ua.

Тарифная ставка

Специалист - 3784 грн
2 категория - 4073 грн
1 категория - 4361 грн
Высшая категория - 4649 грн

выслуга лет

3-10 лет - 10%
До 20 лет - 20%
От 30 лет - 30%

Престижность педагогического труда - плюс 20%

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Проверка тетрадей

Ккр. язык и литература и зарубежная литература - 20%
Иностранный язык - 10%
Математика - 15%

Заведование кабинетом

Кабинет информатики - до 13%
Все остальные кабинеты - до 10%

Классное руководство

1-4 классы - 20%
5-11 классы - 25%

Ученое звание

Старший учитель - 10%
Учитель методист - 15%

29 октября, министр образования и науки Анна Новосад заявила, что МОН не поддерживает поправку фракции "Голос" ко второму чтению законопроекта о введении 40-часовой рабочей недели для учителей.

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Дата
30
октября

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