Сколько денег хотят забрать у педагогов

29 октября учителя протестовали против отмены надбавок к зарплатам и внедрение 40-часовой рабочей недели.
Профсоюз работников образования и науки требовал от парламента не принимать поправки к законопроекту О среднем образовании. Благодаря им зарплата педагогов должна состоять только из тарифной ставки.
Сейчас ставка учителя составляет 18 часов. Какие дополнительные средства получают учителя узнала Gazeta.ua.
Тарифная ставка
Специалист - 3784 грн
2 категория - 4073 грн
1 категория - 4361 грн
Высшая категория - 4649 грн
выслуга лет
3-10 лет - 10%
До 20 лет - 20%
От 30 лет - 30%
Престижность педагогического труда - плюс 20%
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Проверка тетрадей
Ккр. язык и литература и зарубежная литература - 20%
Иностранный язык - 10%
Математика - 15%
Заведование кабинетом
Кабинет информатики - до 13%
Все остальные кабинеты - до 10%
Классное руководство
1-4 классы - 20%
5-11 классы - 25%
Ученое звание
Старший учитель - 10%
Учитель методист - 15%
29 октября, министр образования и науки Анна Новосад заявила, что МОН не поддерживает поправку фракции "Голос" ко второму чтению законопроекта о введении 40-часовой рабочей недели для учителей.