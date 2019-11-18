В МОН рассказали об основных изменениях в реформах образования

Фото: МОН Украины

Министерка образования и науки Анна Новосад представила "To do list" изменений, которые внедрят в сфере образования и науки.

Все изменения пройдут в три периода - до конца 2019 года, в течение 2020 года и в течение следующих 5 лет.

По словам минстеркы, президент и правительство имеют целью создать систему образования, которая обеспечивала непрерывные возможности обучения. Она должна обеспечивать доступ к качественному образованию от раннего развития и к взрослой жизни.

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"Должны развивать те компетентности, получать те знания, которые необходимы в современном мире. Мы, как профильное министерство, своей задачей видим выстраивание целостной системы, которая на каждом из уровней может подхватить человека и дать ему те возможности и те навыки, необходимые для успешной профессиональной и личной жизни", - говорит Новосад.

Украинцы Ольга Харасахал, София Петрушин, Назар Поночевный и Дмитрий Лопушанский победили в Глобальном конкурсе инноваций AIGC-2019.