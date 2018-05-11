"Родителям придется смириться" - эксперт о зачислении первоклассников

Для поступления в школу первоклашек не будут заставлять проходить любые конкурсы на проверку знаний. Фото: Укринформ

С 8 мая вступил в силу Порядок зачисления учеников в 1 класс.В этом году зачисление в первый класс будет проходить по новому стандарту, который в феврале утвердил Кабинет министров. За ним первоклассники начнут учиться с 1 сентября 2018.

Для поступления в школу первоклассников не будут заставлять проходить любые конкурсы на проверку знаний. Всем будет гарантированный доступ к образованию как можно ближе к месту жительства. Это - один из важных принципов реформы образования

"Родителям придется смириться с этим, потому что это шаг, который на самом деле в интересах большинства населения и он устраняет очень плохую практику конкурсных отборов, которая была до этого. В Украине каждому гражданину и каждой гражданке гарантировано среднее образование и эта гарантия выполняется таким образом, что в любом случае в школу, которая является закрепленной за территорией, где вы проживаете, вы гарантированно можете попасть. Таким образом, мы гарантируем конституционное право на среднее образование", - говорит Gazeta.ua образовательный эксперт Егор Стадный. Директор аналитического центра CEDOS.

Сейчас Порядок не содержит конкретного перечня документов, которые должны подтверждать место проживания ребенка или одного из его родителей, но, по словам эксперта, такие обязательно должны быть в наличии.

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Родители имеют право подать необходимые документы к любому учебного заведению для зачисления на свободные места.

"Единственный негатив, который я вижу в новой реформе, это то, что местные власти и застройщики абсолютно запустили развитие социальной структуры в том числе развитие сети школ. Строятся микрорайоны, но в них не сводятся школы и это нужно срочно менять. Возводятся огромные массивы, в которые заселяться пары с детьми, и им просто не будет хватать школ", - добавил эксперт.

С нового учебного года в первый класс будут принимать по месту прописки. Для первоклассников не будут устраивать конкурсный отбор. Обычные средние школы, гимназии и лицеи сравняли в правах. Ведь в новом Законе "Об образовании" не предусмотрены специализированные школы с углубленным изучением отдельных предметов.