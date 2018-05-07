"Это худшее, что могли придумать" - утвердили новые правила зачисления детей в первый класс

В Министерстве юстиции подписали порядок зачисления учащихся в 1 класс.

Документ вступит в силу после публикации - 8 мая, сообщается на странице Facebook Минобразования.

"Для поступления в школу первоклашек не будут заставлять проходить любые конкурсы на проверку знаний. Всем будет гарантированный доступ к образованию как можно ближе к месту жительства. Это - один из важных принципов реформы образования", - говорится в сообщении.

Как зачислять детей в первый класс и какие документы для этого нужно иметь, изобразило в своем постере общественное объединение "Родители SOS".

Автор: ОО “Батьки SOS”

В Facebook среди родителей много возмущений о зачислении детей в первый класс по месту прописки.

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С нового учебного года в первый класс будут принимать по месту прописки. Для первоклассников не будут устраивать конкурсный отбор. Обычные средние школы, гимназии и лицеи сравняли в правах. Ведь в новом Законе "Об образовании" не предусмотрены специализированные школы с углубленным изучением отдельных предметов.