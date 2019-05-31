Появились ответы к ВНО по физике

Результаты ВНО по физике абитуриенты получат до 14 июня. Фото: media.acc.cv.ua

Правильные ответы на тест внешнего независимого оценивания по физике обнародовал Украинский центр оценивания качества образования 31 мая.

Заседание комиссии по определению порога "сдал / не сдал" по предмету состоится до 13 июня - пишет "Новое время".

Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 14 июня.

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В сети появились правильные ответы на ВНО по математике, который выпускники сдавали вчера. Украинский центр оценивания качества образования выложил у себя на сайте файл с решением всех 33 задач.