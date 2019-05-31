Появились ответы к ВНО по физике

 
Ексклюзивы
1/5
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 2944
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2457
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 2070
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3 Просмотров: 2016
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2808
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1305
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 540
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7164
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7713
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2268
Фото
Все фото
5
4
6
3
10
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
&quot;Долой стену. Строим мосты&quot; - стартует программа медиаобразования
"Долой стену. Строим мосты" - стартует программа медиаобразования
Старый автобус превратили в интерактивный учебный класс
Старый автобус превратили в интерактивный учебный класс
Извращения и тупость: в сети скандал из-за школьного учебника
Извращения и тупость: в сети скандал из-за школьного учебника
Каждую секунду продают 7 наборов Lego: история самых известных в мире игрушек
Каждую секунду продают 7 наборов Lego: история самых известных в мире игрушек
Видео
Все видео
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
В школах ввели электронные журналы и дневники
В школах ввели электронные журналы и дневники
Как будут работать школы при больницах
Как будут работать школы при больницах
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 162
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 495
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2808
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 28468
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2268
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 441
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 13:03

Появились ответы к ВНО по физике

  Комментировать
Появились ответы к ВНО по физике
Результаты ВНО по физике абитуриенты получат до 14 июня. Фото: media.acc.cv.ua

Правильные ответы на тест внешнего независимого оценивания по физике обнародовал Украинский центр оценивания качества образования 31 мая.

Заседание комиссии по определению порога "сдал / не сдал" по предмету состоится до 13 июня - пишет "Новое время".

Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 14 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали ответы ВНО по украинскому языку

В сети появились правильные ответы на ВНО по математике, который выпускники сдавали вчера. Украинский центр оценивания качества образования выложил у себя на сайте файл с решением всех 33 задач.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появились ответы к ВНО по физике». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Самые большие часы мира остановили на 4 года

Умер выдающийся украинский хоккеист всех времен

Президент взялся за развитие языка

Запустили необыкновенный поезд

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 28450
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 20430
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10512
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 10454
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 10131
Образование
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
5
 Просмотров: 2187
Реформа образования 2019: что изменилось
Реформа образования 2019: что изменилось Просмотров: 954
Эксперт рассказал, чего ждать студентам-медикам от новых экзаменов
Эксперт рассказал, чего ждать студентам-медикам от новых экзаменов
 Просмотров: 405
Эксперт рассказал, какие новые профессии появятся в будущем
Эксперт рассказал, какие новые профессии появятся в будущем
 Просмотров: 18
Украинские студенты смогут получать стипендии в Польше
Украинские студенты смогут получать стипендии в Польше Просмотров: 792
Больше всего комментируют
5
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
4
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Рада не отправила Гройсмана в отставку
3
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Голосов: 2779
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua