Появились ответы к ВНО по физике

Правильные ответы на тест внешнего независимого оценивания по физике обнародовал Украинский центр оценивания качества образования 31 мая.
Заседание комиссии по определению порога "сдал / не сдал" по предмету состоится до 13 июня - пишет "Новое время".
Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 14 июня.
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В сети появились правильные ответы на ВНО по математике, который выпускники сдавали вчера. Украинский центр оценивания качества образования выложил у себя на сайте файл с решением всех 33 задач.
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