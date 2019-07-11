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пятница, 12 июля 2019 05:28

Плохие баллы ВНО - лучше поступать или воспользоваться gap year

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Плохие баллы ВНО - лучше поступать или воспользоваться gap year
Надо подходить индивидуально и искать что-то для себя

Выбирая куда поступить родители и абитуриенты очень спешат, не используют все варианты и наугад выбирают специальность.

На сегодняшний день не стоит поспешно делать выбор. Стоит проанализировать все варианты и даже больше.

К ВНО необходимо начинать готовиться после десятого класса, уже зная какая специальность ждет.

Нельзя обходить учебные заведения, где высокий конкурс.

Чем хуже уровень знаний одногруппников, тем больше придется тратить усилий, чтобы прыгнуть выше этого уровня, рассказывает www.unian.ua.

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Известный всем gap year распространен в Америке и Европе нужен для того, чтобы абитуриент мог найти свое призвание. Не стоит думать, что он этот год прогуляет. Это создано для того, чтобы попробовать поработать в разных отраслях и улучшить свой кругозор, рассказывает директор CEDOS Егор Стадный.

Gap year это академический час - перерыв между школой и вузом, направленная на формирование взглядов о пользе высшего образования.

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