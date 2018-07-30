Каждому по медали: украинские школьники обошли соперников на международных олимпиадах

Украинец Кирилл Данилейко победил в Международной олимпиаде по химии. Фото: mon.gov.ua/

Украинские школьники завоевали 9 медалей на международных ученических олимпиадах. По химии соревновались в Чехии и Словакии 19-29 июля. По физике - в португальском Лиссабоне. Престижные награды получили все ученики, которые представляли Украину.

Соревнования по химии завершились наиболее удачно. "Золото" олимпиады завоевал Кирилл Данилейко из Кременчуга на Полтавщине, сообщили в Министерстве образования Украины.

Второе место заняли Ольга Ващенко и Дмитрий Царенко из Харькова, а также Артем Янчак из Львова.

Конкурентами украинцев на олимпиаде по химии были более 300 школьников из 76 стран мира.

На Международной олимпиаде по физике серебряные медали получили харьковчане Сергей Крыгин и Иван Ридкокаша, а также Александр Сулима из Одесской области. Бронзовые награды заслужили Олег Кузык и Назарий Фортуна из Львова. Украинцем противостояли около 400 участников из 90 стран мира.

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Кроме того, за рубежом отличились украинские студенты. 25-28 июля в португальском городе Коимбре прошли IV Европейские университетские игры. Из 39 стран Украина заняла 12 место. Первенство получила в футболе, футзале, баскетболе 3х3, дзюдо, академической гребле и бадминтоне. В общем студенты завоевали 2 золотые, столько же серебряных и 6 бронзовых медалей.

В июле украинские школьники завоевали три медали в Тегеране на Международной ученической олимпиаде по биологии. Получили "серебро" и 2 "бронзы". Всего в соревнованиях приняли участие около 300 школьников из 71 страны мира.