Каким специалистам не обойтись без английского языка

Эксперт рассказал кому нужно знать английский язык и как его выучить Фото: Freepik

Украина оказалась на 43 месте из 88 стран в публичном рейтинге уровня владения английского языка в различных странах в 2018 году. В 2017 году мы занимали 47 место в списке и были в группе "ниже среднего".

О том, как будет меняться уровень английского в украинцев и кто лучше знает иностранный язык говорит основатель онлайн-школы изучения английского языка EnglishDom Максим Сундалов.

Что помогает повысить уровень английского языка в украинском населении?

- Основными "двигателями" такого прогресса является ИТ-индустрия, новая реформа образования, а также доступность онлайн-изучения английского. Кроме этого, неуклонно растет спрос на англоязычных специалистов. Вместе с ним и количество школ, курсов и программ для изучения языка.

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Очевидно, что Украина становится новой "силиконовой долиной", экспоненциальный рост количества специалистов, работающих в этой сфере - очевиден. Кроме того, растут и штаты представительств международных компаний. Сейчас в ИТ-сфере работают более 100 тысяч украинцев. Эти люди ежедневно общаются на английском языке, отправляют письма, обучают другой персонал и представляют проекты. Запрос до их уровня владения языком растет с каждым днем.

В каких сферах специалисты имеют самый высокий уровень английского?

- Сейчас знание английского - это стандартный навык, как стрессоустойчивость и коммуникабельность, например. При этом, соискатель, обладающий хотя бы средним английским оценивает себя на 10-15% выше, чем аналогичный кадр без языковых навыков.

Уровень владения английским в рабочей среде обусловлено сферой деятельности. Итак, безусловные лидеры: юристы, консалтинг и другие. Кстати, более 45% наших студентов - это представители it-индустрии, а корпоративный сегмент - самый заказчик - 350 украинских компаний. Уровень владения языком в таких студентов сильно выше, чем в других сферах.

На каких должностях знание английского языка становится необходимым?

- Их становится все больше. За последний год в рейтинг вырвались - документооборот, колл-центры и логистика. Наиболее высокий уровень владения языком у менеджеров среднего и высшего звена. Совсем скоро мы можем столкнуться с очень негативной тенденцией - многие работодатели вкладывают ресурс, в том числе и образовательный, только у сотрудников высшего звена. По итогам мы имеем два класса: международный, адаптированный к условиям работы в любой компании, англоязычная элита и локальный - неанглоязычный вспомогательный персонал.

Будет ли расти уровень английского у будущих поколений?

- Вопрос быстрой интеграции английского языка во все сферы нашей жизни сейчас стоит как никогда остро. 15 июля 2019 Министерство образования Украины утвердило новую Концепцию развития английского языка в университетах. Теперь для поступления в ВУЗ необходимо обладать уровнем английского не ниже B1. Студенты бакалавры должны знать язык уже на уровне B+, а вот магистры и доктора философии - не ниже B2.

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Очевидно, что мы движемся в сторону глобализации и в образовательной сфере. Обмен студентами с европейскими и американскими вузами - все ближе. При этом уровень владения языком у студентов все еще сильно ниже среднего. Это "палка о двух концах", с одной стороны - невероятный спрос на англоязычных специалистов, с другой стороны - очень низкий уровень знаний. Вместе с тем, появляется надежда на то, что образовательный и корпоративный сегмент вынужденно повысят общий уровень знания английского языка в стране.

Какой уровень английского нужен украинцам, чтобы свободно общаться в англоязычной среде?

- Для свободной коммуникации на общие темы будет достаточно intermediate, то есть среднего уровня. Для профессиональных бесед, деловых переписок и разговоров на более сложные темы, например культурные, социальные, политические и другие нужно уровень владения языком не ниже upper-intermediate, а это пороговый-продвинутый уровень.

Самостоятельно улучшить английский к разговорному и высшего уровня человеку будет сложно. Но можно начать с увеличения словарного запаса, в этом помогут онлайн-тренажеры. Сразу скажу - этого хватит только для того, чтобы подтянуть английского до "чуть ниже среднего". Нужно контактировать с носителями языка, смотреть Netflix и читать переводы песен.

Чем отличается уровень английского среднестатистического украинца по сравнению с другими европейскими странами?

- Уровень знания языка среди населения зависит от масштабов интеграции этого языка. Например, Польша, буквально за два года поднялась практически на 10 пунктов в рейтинге. Там более развита туризм, приезжают как носители английского, так и другие европейцы, которые общаются с местным населением на английском. Поэтому для поляков изучения языка становится необходимостью. Увеличение количества штатов международных компаний в Польше, а также профессиональный, образовательный и культурный обмен - вот очевидные факторы, которые повлияли на скорую интеграцию английского языка в Польше.

Чем еще?

- Главные носители английского сейчас - представители IT, рекламы, консалтинга, предприниматели, студенты, представители арта. Это люди, которые регулярно взаимодействуют с миром, а универсальный язык общения этого мира - английский. В странах, вошедших в верхние позиции рейтинга знание английского языка есть открытая бизнес-среда, большое количество международных учебных программ, и снова - развит туризм. Государство не мотивирует людей изучать английский, оно создает среду, в которой использование языка неизбежно.

Как действовать правительству и обществу в целом, чтобы в стране тоже рос уровень английского у людей?

- Нужно повысить требования к HR-директорам, сделать доступными сервисы онлайн-изучения языка и адаптировать городскую среду, например изменять или добавлять англоязычные надписи на вывесках или требования к обслуживающему персоналу.

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Украина движется в правильном направлении, айтишники, украинские художники, дизайнеры и музыканты - двигатели прогресса. Для них английский - необходимый навык и таких специалистов все больше. За счет этого возрастает конкуренция, для того, чтобы попасть на менеджерскую должность уже необходим хотя бы обладать средним уровнем английского языка.

По результатам ежегодного исследования международной образовательной компании EF Education First, в группу с "очень высоким" уровнем знания языка попали практически все скандинавские и западноевропейские страны. Первые места заняли Швеция, Нидерланды и Сингапур. Украина попала в третью категорию с "умеренным" уровнем владения английским языком и заняла предпоследнее место. Выше нас, на одну ступень, расположилась Россия. Сюда попала и Беларусь. Соседняя Польша разместилась первой в группе с "высоким" уровнем знаний английского языка. Аутсайдерами стали Узбекистан, Ирак и Ливия. Они занимают три последние строчки и имеют "очень низкий" уровень владения английским языком.