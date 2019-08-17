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суббота, 17 августа 2019 15:21

В Святогорске проходит лагерь учителей-инноваторов

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  Школьники, родители и учителя делиться идеями, как улучшить современное образование в Украине
Школьники, родители и учителя делиться идеями, как улучшить современное образование в Украине

Основные ценности, которых не хватает современной системе образования - это свобода ребенка, содействие креативному мышлению и индивидуальный подход к каждому вместо "уравниловки" - убеждены активисты кемпа педагогов-инноваторов, который проходит 16 - 18 августа в Святогорске. Школьники, родители и учителя делятся идеями, как улучшить современное образование в Украине. Инициаторами такой площадки стала сообщество активных родителей "Образовательный эксперимент".

Подобное мероприятие проводятьть уже в пятый раз. В прошлом году, в Виннице, событие было международным, его посетили 450 человек. На Донбассе в этом году кемп проходит впервые по инициативе Анастасии и Виталия Шляховых. Средства для привоза учителей на кемп в Святогорске они собирали с помощью спильнокошта. Анастасия и Виталий прошли Академию краудфандинга ООН и запустили кампанию.

Раньше супруги сами были участниками таких образовательных лагерей.

"Идея нынешнего кемпа возникла у нас с Виталием во время участия в прошлогодних. Тогда мы решили, что очень хотим, чтобы наш регион узнал о том, что есть возможности получать знания, и что есть люди в Украине, которые уже прошли этот путь и готовы делиться информацией и вдохновлять. Мы хотим, чтобы родители, учителя и дети были в едином треугольнике взаимоотношений ", - рассказала Анастасия корреспонденту Gazeta.ua.

  В Святогорске проходит лагерь учителей-инноваторов
В Святогорске проходит лагерь учителей-инноваторов

Спикерами святогорского кемпа стали украинские и зарубежные специалисты образования.

"Я помню, как у меня родилось четкое осознание, что пока украинские педагоги не начнут ездить за границу для практики в "других "школах, будет трудно изменить систему по существу. Ведь сколько ни рассказывай, невозможно понять, почувствовать дух гуманного подхода в образовании. Его нужно только прожить! Так вот кажется, сейчас у учителей государственных школ есть возможность не искать возможности выехать за границу, а сделать это здесь, в Украине, на ежегодном семейном кемпе от "Образовательного эксперимента", - сказала соорганизатор Наталья Зайцева.

"Образовательный эксперимент" является некоммерческой организацией, расходы на проведение мероприятия активисты делят между собой. Команда сформировалась в первом кемпе и трансформируется каждый год.

"Многие люди присоединяются, затем идут, наполненные знаниями и вдохновением. Но "скелет" остается. Каждый желающий может свободно присоединиться к команде организаторов и совместно творить. В нашей команде преподаватели, ученые, режиссеры, предприниматели, работники IT-сферы, фитнес-тренеры, музыканты, фермеры, врачи, фрилансеры. Всех нас объединяет желание творить мир того качества, которого мы все вместе хотим", - поделились активисты.

  В Святогорске проходит лагерь учителей-инноваторов
В Святогорске проходит лагерь учителей-инноваторов

Несмотря на недостатки современной системы образования в Украине, Шляховы видят и положительную динамику: у педагогов появилось желание уделять внимание личным потребностям каждого ученика. Однако эти изменения, по мнению Анастасии и Виталия, по разным причинам происходят очень медленно. Поэтому такими кемпами супруги хотят ускорить их.

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Видео для проекта создал режиссер платформы Molodiya Festival Юрий Юдин.

Поддержать инициативу можно по ссылке.

53% выпускников учреждений профессионально-технического образования сдали ДПА в форме ВНО по украинскому языку и литературе на начальном уровне.

Также на начальный уровень сдало 10,5% выпускников школ, а студентов высших учебных заведений I-II уровней аккредитации - 11,4%.

"Если проанализировать данные высокого уровня, получим - 19% выпускников учреждений общего среднего образования, 3,5% - студентов высших учебных заведений, 0,1% - учащихся (слушателей, студентов) учреждений профессионально-технического образования", - сказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
17
августа

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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