Гройсман сказал, на сколько увеличится зарплата учителей

Зарплата учителей вырастет от 20 до 70%, когда это произойдет Фото: Укринформ

С 2020 года размер учительских зарплат возрастет от 20 до 70%.

Причиной повышения станет внедрение новой системы оплаты труда педагогов.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Владимира Гройсман на конференции "Новая украинская школа: вызовы и перспективы образовательной реформы", передает Укринформ.

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"Тема образования и педагогов должна оставаться доминирующей в Украине. Очень важно, чтобы приоритетность образования была сохранена. В частности, по оплате труда педагогов. - говорит Гройсман. - Этим летом мы приняли решение о том, чтобы заменить оплату труда, сделать ее более современной, что даст возможность повысить заработную плату уже в 2020 году для украинских учителей от 20 до 70%. Особенно это должно коснуться молодых учителей ".

Недавно в команде президента Владимира Зеленского сказали, что реализация предыдущих заявлений об учительской зарплате $ 4 тыс. пока невыполнима.