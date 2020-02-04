Эксперт рассказала о способах, как быстро выучить английский язык

Автор: Drive2 Для того, чтобы свободно общаться на английском языке нужен уровень В1

В Украине всего 18% граждан владеют английским языком на среднем уровне.

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Если человек стремится общаться на бытовом уровне, то ему достаточно знать около двух-трех тысяч английских слов и помнить часто употребляемые фразы. Это достигается за месяц интенсивного обучения. Однако для того, чтобы свободно общаться даже с носителями языка нужен уровень В1. С нуля его трудно достичь за менее чем год обучения, - говорит преподаватель английского языка во львовском лицее "Галицкий" Анна Позняк .

Какой самый простой способ выучить язык?

Нужно погрузиться в эту языковую среду. Лучше всего - поехать в страну, где жители говорят на английском. Если такой возможности нет, то нужно максимально себя ею окружить. То есть слушать музыку, читать книги или смотреть фильмы на английском.

Как их правильно выбрать?

В песнях чрезвычайно важно выделять слова и пытаться их самостоятельно перевести. Если это не удается, то искать в интернете перевод целой песни, а не только конкретного слова. Поскольку оно может иметь другое значение. При просмотре фильма человек чаще всего осознает его сюжет. А конкретные реплики актеров ему понять сложно. Английские книги бывает сложно читать, ведь каждый автор имеет свой, не всегда понятный стиль. Особенно непросто это может оказаться для холериков. Их эмоциональность и определенная нетерпеливость могут отбить всякое желание учить язык дальше, если они не будут понимать прочитанного.

Какие еще есть способы освоить английский?

Для меня идеальным вариантом изучения английского является просмотр видео с конференции TED Talks. Ежегодно на ней выступают талантливые дети и взрослые, достигшие высот в определенной области и уже имеющие немалые достижения. Тематика выступлений разнообразна, начиная от биологических процессов в человеческом мозге, заканчивая философскими темами. Видео небольшие, в среднем по 10 мин. Также они имеют субтитры. А спикеры говорят очень четко и медленно.

Как правильно учиться с помощью этих видео?

Своим ученикам я всегда рекомендую сначала внимательно посмотреть понравившееся видео на английском языке. После включить английские титры и послушать ролик еще раз. Первый раз не всегда успеваешь уловить все иноязычные слова, а подписи в этом помогают. Если у них остаются вопросы, то можно посмотреть в третий раз, но уже с украинскими титрами. В конце обязательно нужно еще раз посмотреть обычное видео без перевода. По такой методике моя ученица, которой не удавалось воспринимать английскую речь на слух, сумела сдать эту часть на внешнем независимом оценивании без ошибок.

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Как найти языкового носителя?

Сделать это несложно. Можно написать такому человеку в социальной сети. Предложить научить его украинскому языку за то, что он будет общаться с вами на английском. В Facebook есть много групп с единомышленниками, которые собираются и общаются между собой или учат иностранный язык.

Как улучшить свой английский во время поездки за границу?

Стоит воспользоваться каучсерфингом. Это сеть, в которой участники бесплатно предоставляют во время путешествия место для ночлега, могут провести экскурсию или предложить другие развлечения. Украинцы также могут принимать иностранцев и общаться и даже жить с ними некоторое время.

Какое обучение лучше: индивидуальное или в группе?

Если человек хочет подтянуть один из аспектов - грамматику или выполнения тестов, - то ему лучше учиться индивидуально. Вариант с группой подходит для тех, кто желает улучшить общение. Лучше всего, чтобы в ней находились от двух до трех человек. Тогда преподаватель сможет уделять достаточно внимания каждому из учеников.

Как часто нужно посещать курсы, чтобы выучить язык?

Чтобы изучить целый уровень и перейти на другой, нужно заниматься не менее трех раз в неделю в течение шести и более месяцев. Меньший период не слишком поможет. Онлайн-курсы не так действенны. При их выполнении человек часто отвлекается, потому что знает, что всегда может вернуться к ним или снова посмотреть видео. Во время обычных наоборот концентрируется, потому что вряд ли сможет пройти одну тему дважды.

Что важнее в английском языке - грамматика, письмо или речь?

Многие курсы предлагают научить говорить по-английски за один или два месяца. Однако это практически невозможно. Изучение иностранного языка можно сравнить с тем, как новорожденный ребенок учится говорить. Он тоже с нуля изучает язык и не делает этого уже в первые месяцы жизни. В среднем это начинает происходить через год. Первое время малыш только слушает и воспринимает информацию. Так и в английском языке самым важным и трудным является слушание и речь. С первого начинается база любого языка. Чтению и письму научиться проще. Грамматикой пренебрегать никак нельзя, но без нее более или менее можно понять человека.

Как поможет жизнь в стране, где английский язык является основным?

Это нужно для того, чтобы не только свободно говорить на английском, но и понимать их шутки и определенную языковую специфику. Лично я украинка, но свободно общаюсь на польском языке. Наше сообщество в Украине говорит на обычный мобильный телефон - "телефон". Но на польском мобильный телефон означает "комурковый телефон". Когда я скажу просто "телефон", то поляк меня поймет, однако он осознает и то, что я не местная. Такие нюансы есть и в английском языке, и их трудно определить и исправить, если не иметь рядом языковых носителей.

Какие самые распространенные ошибки допускают украинцы во время изучения языка?

Чаще всего - это страх допустить эту ошибку. Из-за своей боязни люди не практикуются, как следствие - нет прогресса. Своим новым ученикам я всегда говорю одну фразу: "Лучше говорить с ошибками, чем не говорить совсем". Украинцам всегда приятно, когда иностранец пытается говорить, даже не совсем правильно, но на нашем языке. Мы такого человека не высмеем, а наоборот ему поможем. Аналогичная ситуация и в других странах. Это еще раз доказывает, что стоит пробовать говорить на английском и как можно больше.

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Есть какие-либо простые правила, которые помогут освоить английский быстрее и легче?

Да. Например, можно изучать сразу родственные или однокоренные слова. Для визуалов рекомендую выписывать неизвестные слова или фразы на стикеры и клеить их в те места, рядом с которыми человек проводит время. Например, на зеркало в ванной, холодильник или на стену рядом с компьютером. Аудиал может записывать слова на диктофон и после прослушивать. Параллельно с этим человек может прогуливаться или куда-то ехать в общественном транспорте, в общем минимально отвлекаться на другие факторы.

Какие еще?

Хорошим вариантом является заучивание текстов с большим количеством постоянных фраз. После можно самостоятельно создать словарь, выписывать их туда и регулярно повторять. Лично я скачала себе словари на телефон. В них можно не только слово, но и опять таки переводить и слушать целые фразы и предложения. Действенны и приложения по изучению английского языка, например Duolingo. Они содержат большое количество упражнений по лексике и грамматике. Подходят для различных уровней знаний.

Какие есть уровни английского языка?

Самым низким является А1. Зная его, человеку еще сложно связать слова в предложения, у него небольшой словарный запас и практически нет фразовых структур. После идет А2. Человек начинает с ошибками, но рассказывать о себе, может поддержать примитивные разговоры, прочитать определенные фразы или предложения и даже про шаблону написать деловое письмо. С уровнем В1 можно смотреть фильмы и читать современную оригинальную литературу. Человек знает грамматику и может самостоятельно определить свои ошибки.

Какие уровни считаются высокими?

В2 позволяет читать сложные классические произведения, например, Шекспира, свободно писать и разговаривать на практически любые темы. Человек знает всю грамматику и может без проблем обучать английскому детей начальных классов. С1 и С2 - уровни носителей языка. Они позволяют преподавать, легко понимать иронию или сарказм. Человек начинает думать на английском языке, знает идиомы и пословицы и может даже писать диссертации.

По уровню владения английским языком Украина занимает 43-е место из 88 стран, говорится в результатах исследования международной образовательной компании EF English First. Наша страна заняла предпоследнее место в категории с "умеренным" уровнем знаний английского языка. Россия и Беларусь находятся выше Украины. Одной из лучших является соседняя Польша.