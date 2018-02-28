6 украинских вузов попали в мировой рейтинг лучших учебных заведений

Харьковский университет занял высокое место в мировом рейтинге. Фото: "ФотоКто"

6 украинских вузов вошли в мировой рейтинг университетов The QS World University Rankings.

Среди украинских заведений высокое место занял Харьковский университет им. Каразина. Он входит в группу, занимающую места с 401-410, сообщает "Цензор.нет".

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко вошел в группу 411-420.

Национальный технический университет "КПИ" занимает место в группе, расположенной с 501 по 550.

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В рейтинг вошли Харьковский политехнический институт (701-750), Донецкий национальный университет им.Стуса и Сумской государственный университет (оба в группе 801-1000).

Лучшим университетом мира признан Массачусетский технологический институт (США).

Более 28% студентов выбирают тот или иной университет за его престиж. Тогда как чуть более 14% студентов - из-за высокого качества образования в нем. Кроме того, 22% идут учиться в вуз, потому что так посоветовали родители.