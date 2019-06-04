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вторник, 04 июня 2019 14:56

6 украинских университетов вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших вузов

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6 украинских университетов вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших вузов
В мировой рейтинг лучших университетов вошли 6 украинских вузов. Фото с открытых источников.

В мировой рейтинг ТОП-1000 лучших университетов мира, по версии The QS World University Rankings, вошли 6 украинских вузов.

В рейтинг попали Харьковский университет им. Каразина, Киевский национальный университет им. Шевченко и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского", передает QS TopUniversities.

В частности, на 481 позиции рейтинга Харьковский университет им. Каразина. В прошлом году он был - на 401-410 позиции.

531-540 ступени занял Киевский национальный университет им. Шевченко. В 2018-м - 411-420 позиция.

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского" занял 601-650 позицию. По сравнению с прошлым годом, опустился на 100 позиций.

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 701-750 место в рейтинге. В прошлом году занял то же место.

В рейтинг вошел Львовский политехнический национальный университет. Он разделил с Сумским государственным университетом 751-800 позиции. В прошлом Сумской госуниверситет был на 801-1000 позиции.

Донецкий национальный университет им. Василия Стуса, что в 2018-м занимал 801-1000 позиции, в рейтинг не попал.

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В первую "десятку" университетов вошли Массачусетский технологический университет, Стэнфордский университет, Гарвардский университет, Калифорнийский технологический университет в США, Оксфордский университет, Кембриджский университет, Швейцарский федеральный технологический институт, Имперский колледж Лондона, Чикагский университет, UCL в Великобритании.

Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) - глобальное исследование по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS).

Рейтинг оценивает университеты по репутации в академической среде, цитируемости научных публикаций представителей университета, соотношении количества преподавателей и студентов, отношении работодателей к выпускникам, относительной численности иностранных преподавателей и студентов.

Польская фундация RUMAK помогает студентам по всему востоку Европы и предоставляет стипендии талантливым выпускникам, которые намерены учиться в университетах Польши. Украинцы тоже смогут их получить.

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Дата
04
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