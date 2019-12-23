Переквалифицировалась из учительницы на сыровара - украинка рассказала о жизни в Швейцарии

Фото: zmist.pl.ua

В 2013 году из Полтавы в Швейцарию переехала Людмила. Причиной стало знакомство в Интернете, которое переросло в брак, а затем и в переезд в страну мужа.

Первые впечатления, рассказала Людмила, запомнит на всю жизнь. Заснеженные вершины Альп в то время, когда на дворе июль, впечатляющая природа и особая атмосфера горной местности. Далее — знакомство с людьми и языком, которые удивили лингвистическими сложностями, пишут на ресурсе zmist.pl.ua.

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Прежде всего, начнем с языкового барьера. Поездка или переезд в любой страны предполагает знание языка. Кто-то прежде, чем отправляться в путешествие, долгое время не оставляет словари, а кто несмотря на хорошую базу знаний все равно сталкивается с трудностями. Именно такой второй вариант случился и с нашей героиней. А все потому, что в Швейцарии четыре государственных языка, один из них немецкий, но он существенно отличается от литературного варианта. А еще — чрезвычайная количество диалектов, по которым люди из разных уголков Швейцарии даже не всегда смогут понять друг друга. Заметим, что Людмила до переезда в Швейцарию владела немецким языком на достаточно хорошем уровне, так как по образованию является учителем иностранного языка.

Автор: zmist.pl.ua В Швейцарии четыре государственных языка, одна из них немецкая, но она существенно отличается от литературного варианта.

Про жителей Швейцарии, женщина отзывается положительно, говорит, что они настоящие патриоты своей страны.

"Люди здесь приветливые и воспитанные. Всюду, где предполагается общение с людьми, хамство и грубость табу! Даже водители автобусов встречают тебя как давнюю знакомую. Народ здесь искренний и добрый, и не скрывает как любит свою страну", - рассказывает женщина.

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Также, героиня поделилась, что здесь очень популярно быть членами различных объединений. В каждом селе есть собственная пожарная команда, которую финансирует само же населения посредством ежегодного взноса. Все вовремя вносят средства и при этом без споров, ведь это закон и его нужно соблюдать. Отдельным пунктом является чистота окружающей среды. Здесь об этом заботятся, и ни один швейцарец не позволит себе разбрасывать бумажки или бутылки на улице. А если где-то на улице и найдется мусора — несомненно, это следы туристов.

Автор: zmist.pl.ua В каждом селе есть собственная пожарная команда, которую финансирует сам же население

Для мусора есть специальные контейнеры, каждый из которых предусмотрен для отдельных вещей: стекла, пластика и тому подобное. Интереснейшую, что правильно сортировать мусор детей начинают учить еще с детского сада, и это считается нормой. Детям с детства объясняют, что оставлять мусор где попало — совсем не вариант.

"К детям здесь относятся как к взрослым. Дети помогают родителям по хозяйству, рубят дрова, кормят животных и даже управляют трактором. У нас в Украине такого нет, малышей пытаются уберегать от перегрузок. А здесь нет, они работают наравне с взрослыми и заметно, что им это нравится ", - рассказывает Людмила.

Автор: zmist.pl.ua К детям здесь относятся как к взрослым.

По уровню образования, то он одинаков и для города, и для села. Ценят все профессии, и считают, что "гоняться" за высшим образованием не нужно. Также в Швейцарии отсутствует разделение на богатых и бедных, более того, никто не будет обращать внимание на то, что ты из деревни. Все считают друг друга равными.

Актуальной темой остается и зарплата швейцарцев. Говорят, что этот народ не нуждается. Людмила факт подтверждает, зато рассказывает, что высокие зарплаты предусматривают и высокие цены. Скупиться дешево здесь не получится. Да, собственно, люди и не экономят, продукты покупают только в швейцарских магазинах, хотя и по значительно более дорогой цене — тем самым делают так, чтобы деньги оставались в стране. Но, несмотря на достаток, культа одежды здесь не внедряют: главное, чтобы было удобно и практично. Так же и с косметикой: местные женщины обычно не красятся.

Автор: zmist.pl.ua Прошла курсы сыроделов, где рассказывали о тонкостях работы с сыром.

Но высоким зарплатам есть оправдание. За хорошие деньги людям приходится много работать. Женщина говорит, что украинский диплом здесь недействителен, и, чтобы получить швейцарский, нужно еще долго учиться. Поэтому Людмила решила начать работать с мужем на его сыроварни. Но и для этого дела пришлось пройти курсы сыроделов и узнать больше о тонкостях работы с сыром. Оценивает себя и свои навыки положительно, рассказывает, что получается это у нее неплохо, о чем даже показали сами швейцарцы.

"Переквалифицировалась из учительницы на сыродела. Но мне новое дело нравится. Поэтому теперь я отыскиваю в сыроварении что-то новенькое и интересное для себя, ведь нужно развиваться. Тем более, конкуренция здесь сумасшедшая. Сыры — визитная карточка Швейцарии. Так что, можно сказать, я в тренде! ", - рассказала Людмила.

Автор: zmist.pl.ua Для мусора есть специальные контейнеры, каждый из которых предусмотрен для отдельных вещей: стекла, пластика и тому подобное.

За 5 лет на новом месте Людмила уже привыкла к людям и менталитету. В Украину приезжает регулярно, так как все друзья и родственники проживают здесь. Но не скрывает, по дому скучает, хотя в Швейцарии имеет хорошая и интересная жизнь. Признается, что не хватает украинской спонтанности, когда звонишь друзьям и через 2 часа уже дом переполнен гостями. Здесь неважно, коллега это, родственник или даже родной брат - все встречи надо планировать, и порой даже больше, чем за несколько недель. А вот дружбу у швейцарцев, Людмила оценивает как скорее что-то официальное, и не такое искреннее, как это может быть в Украине. Но, несмотря на все нюансы, Людмиле в новой стране нравится, привыкнуть к ней уже удалось.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.